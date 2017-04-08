Гол с пенальти в ворота «Боруссии» стал для Левадовского 46-м в 45-ти матчах нынешнего сезона

«Бавария» обыграла «Боруссию» со счетом 4:1 в матче 28-го тура чемпионата Германии. Нападающий хозяев Роберт Левандовски оформил дубль в ворота бывшей команды.

Таким образом, на счету поляка 46 голов в 45-ти матчах всех турниров текущего сезона. 28-летний форвард забивает в семи домашних играх чемпионата подряд.

Левандовски перешел в мюнхенский клуб из «Боруссии» в июле 2014 года.