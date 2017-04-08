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    Гол с пенальти в ворота «Боруссии» стал для Левадовского 46-м в 45-ти матчах нынешнего сезона

    «Бавария» обыграла «Боруссию» со счетом 4:1 в матче 28-го тура чемпионата Германии. Нападающий хозяев Роберт Левандовски оформил дубль в ворота бывшей команды.

    Таким образом, на счету поляка 46 голов в 45-ти матчах всех турниров текущего сезона. 28-летний форвард забивает в семи домашних играх чемпионата подряд.

    Левандовски перешел в мюнхенский клуб из «Боруссии» в июле 2014 года.

    Источник: Twitter

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    08.04.2017 21:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 12 апреля 2017, 18:46

      Левадовского?
      а может правильно Левандовски?
      а может его фамилия вообще не склоняется?

      только на днях тест по грамотности выкладывали. да уж..

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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 8 апреля 2017, 21:32

      красава!

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