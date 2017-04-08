ЦСКА поздравил с днем рождения Акинфеева

ЦСКА поздравил голкипера Игоря Акинфеева с днем рождения. Вратарю сборной России сегодня исполнился 31 год.

Напомним, что Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. С тех пор он провел в составе армейцев 359 матчей, в которых пропустил 281 гол.