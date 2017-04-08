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    ЦСКА поздравил с днем рождения Акинфеева

    ЦСКА поздравил голкипера Игоря Акинфеева с днем рождения. Вратарю сборной России сегодня исполнился 31 год.

    Напомним, что Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. С тех пор он провел в составе армейцев 359 матчей, в которых пропустил 281 гол.

    Источник: Twitter

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    08.04.2017 10:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 8 апреля 2017, 16:58

      Болею за ЦСКА с 1980г. Мне тогда 13лет было. Но помню очень хорошо как мы все любили Р.Дасаева. Потому,что он был отличным вратарём и играл за сборную..
      Игорь! С Днюхой тебя!! И поверьте мне, Игоря любят все!!! Даже те,кто не любит..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2229

      river31 8 апреля 2017, 15:09

      С днем рождения Игорь! Удачи и побольше побед!

      -1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 8 апреля 2017, 13:54

      Поздравляю,Капитан)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 8 апреля 2017, 12:57

      Жалко, что не уехал в топ-4.. А так с днюхой!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 апреля 2017, 12:51

      Игорь, поздравляю с Днём рождения! Удачи тебе, здоровья и семейного счастья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 8 апреля 2017, 12:40

      Игорь! Удачи тебе и меньше травм!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Ilhom_585 8 апреля 2017, 12:26

      поздравляю!

      2
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 8 апреля 2017, 12:23

      поздравляю!!! вратарь хороший!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 8 апреля 2017, 12:12

      Присоединяюсь к поздравлениям. Здоровья и без травм!

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 8 апреля 2017, 12:11

      Лучшим подарком для Игоря будет победа в предстоящем поединке.
      С днюхой .

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