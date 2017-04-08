ЦСКА поздравил с днем рождения Акинфеева

Болею за ЦСКА с 1980г. Мне тогда 13лет было. Но помню очень хорошо как мы все любили Р.Дасаева. Потому,что он был отличным вратарём и играл за сборную..
Игорь! С Днюхой тебя!! И поверьте мне, Игоря любят все!!! Даже те,кто не любит..
ЦСКА поздравил голкипера Игоря Акинфеева с днем рождения. Вратарю сборной России сегодня исполнился 31 год.
Напомним, что Акинфеев выступает за ЦСКА с 2002 года. С тех пор он провел в составе армейцев 359 матчей, в которых пропустил 281 гол.
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— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 8 апреля 2017 г.