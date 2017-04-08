Нападающий «Шаньдун Лунен» Сиссе забил из-за пределов штрафной в матче с «Шанхай СИПГ»

Пушкаша получит
В матче 4-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» обыграл «Шаньдун Лунен» со счетом 2:1.
На 46-й минуте счет сравнял нападающий гостей Паписс-Демба Сиссе.
Для форварда этот мяч стал третьим в четырех играх за новый клуб.
В матче 4-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» обыграл «Шаньдун Лунен» со счетом 2:1.
На 46-й минуте счет сравнял нападающий гостей Паписс-Демба Сиссе.
Для форварда этот мяч стал третьим в четырех играх за новый клуб.
Пушкаша получит
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