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    Нападающий «Шаньдун Лунен» Сиссе забил из-за пределов штрафной в матче с «Шанхай СИПГ»

    В матче 4-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» обыграл «Шаньдун Лунен» со счетом 2:1.

    На 46-й минуте счет сравнял нападающий гостей Паписс-Демба Сиссе.

    Для форварда этот мяч стал третьим в четырех играх за новый клуб.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.04.2017 01:19
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +176

      chegaev88 8 апреля 2017, 08:42

      Пушкаша получит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 8 апреля 2017, 06:46

      Помним таких.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 8 апреля 2017, 04:11

      Почему у нас не показывают чемпионат Китая

      -1
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