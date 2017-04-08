Нападающий «Шаньдун Лунен» Сиссе забил из-за пределов штрафной в матче с «Шанхай СИПГ»

В матче 4-го тура чемпионата Китая «Шанхай СИПГ» обыграл «Шаньдун Лунен» со счетом 2:1.

На 46-й минуте счет сравнял нападающий гостей Паписс-Демба Сиссе.

Для форварда этот мяч стал третьим в четырех играх за новый клуб.