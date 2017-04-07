«Тоттенхэм» предложил Алли новый контракт с существенным увеличением зарплаты

«Тоттенхэм» не намерен отпускать полузащитника Деле Алли из клуба. По информации источника, руководство «шпор» предложило 20-летнему англичанину новое соглашение с существенным увеличением заработной платы.

Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы «Бавария», «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и клубы из Китая, которые готовы платить футболисту один миллион долларов в неделю.

В нынешнем сезоне АПЛ Алли забил 15 голов и сделал три результативные передачи в 29 матчах.