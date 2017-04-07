Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Тоттенхэм» предложил Алли новый контракт с существенным увеличением зарплаты

    «Тоттенхэм» не намерен отпускать полузащитника Деле Алли из клуба. По информации источника, руководство «шпор» предложило 20-летнему англичанину новое соглашение с существенным увеличением заработной платы.

    Ранее сообщалось, что в услугах хавбека заинтересованы «Бавария», «Реал», «Барселона», «ПСЖ» и клубы из Китая, которые готовы платить футболисту один миллион долларов в неделю.

    В нынешнем сезоне АПЛ Алли забил 15 голов и сделал три результативные передачи в 29 матчах.

    Источник: TMW

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 7 апреля 2017, 20:15

      Миллион в неделю?! Да Месси с Роналду нищие по сравнению с ним будут)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11