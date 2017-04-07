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    Источник: Рыжиков продлил соглашение с «Рубином»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подписал с казанским клубом новое соглашение. По информации источника, 36-летний футболист продлил соглашение на один год.

    Официальном о новом договоре вратаря с «Рубином» будет объявлено 10 апреля.

    Напомним, что Рыжиков перешел в «Рубин» в 2008 году. С тех пор голкипер провел за команду из Татарстана 257 матчей, в которых пропустил 222 гола.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    07.04.2017 15:50
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +728

      GammiD 7 апреля 2017, 19:48

      нам на след сезон нужен новый кипер! Пенки зачастили в наши ворота!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      RON72 7 апреля 2017, 16:40

      Годик.другой еще может

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Muzaved 7 апреля 2017, 16:38

      Почти в каждом матче...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 7 апреля 2017, 16:06

      Рыжиков в Рубин, Лисичкин в Кристалл)))

      0
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