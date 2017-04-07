Источник: Рыжиков продлил соглашение с «Рубином»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подписал с казанским клубом новое соглашение. По информации источника, 36-летний футболист продлил соглашение на один год.

Официальном о новом договоре вратаря с «Рубином» будет объявлено 10 апреля.

Напомним, что Рыжиков перешел в «Рубин» в 2008 году. С тех пор голкипер провел за команду из Татарстана 257 матчей, в которых пропустил 222 гола.

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