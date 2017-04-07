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    «Уфа» готова рассмотреть Краснодарский край в качестве места зимних сборов

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что Краснодарский край можно будет рассматривать в качестве места зимних сборов лишь в том случае, если там появится необходимая инфраструктура.

    — В «Локомотиве» недавно заявили, что сочинский стадион «Фишт» интересен клубу как место для проведения зимних игр чемпионата. Вы такой вариант не рассматривали?

    — Мы все-таки не такой большой клуб, как «Локомотив». Поэтому будем довольствоваться тем, что у нас есть, то есть собственным стадионом.

    — В целом Краснодарский край интересен «Уфе» в качестве места для проведения зимних сборов?

    — Посмотрим. Самое главное, чтобы там были клубы соответствующего уровня. И, конечно, определенная инфраструктура. Думаю, что все это там появится, и тогда все станет реальным. Ведь с экономической точки зрения сборы в Краснодарском крае должны быть менее дорогими, чем за рубежом.

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    Источник: Известия

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    07.04.2017 09:51
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