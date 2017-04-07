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Гендиректор «Уфы» уверен в победе над «Спартаком»

7 апреля 2017, 06:29
28

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что любая команда, которой предстоит провести матч против «Спартака», не нуждается в дополнительном финансовом стимулировании со стороны. Напомним, уфимцам предстоит сыграть в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги против красно-белых на своем поле. Игра состоится в воскресенье, 9 апреля, в 14:00 по московскому времени.

— Сейчас в СМИ стали появляться слухи, что «Зенит» как один из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?

— Мое мнение, что это – разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против «Спартака» любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак».

— Несмотря на вылет из Кубка, «Уфа» сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки через чемпионат…

— Как раз матч со «Спартаком» в этом плане и станет очень важным, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить – мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали.

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Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак
Комментарии (28)
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Д Альбертини
1491538036
Спартаку надо брать реванш! и три очка. а про то, что кто, кого и как стимулирует, пофиг) у самих стимул побеждать сейчас должен быть, как никогда!
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Gerero2198
1491542565
Как-же пищевики задолбали пищать про разную херню. А Барса с Баварией случайно никому не занесли? а то вдруг спартак станет чемпионом и как пойдет раскатывать их в ЛЧ со счетом 10-0. Ну а по Уфе могу одно сказать - победить конечно могут, но вот до ЛЕ им пока далековато.
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VIPded
1491542607
Удачи Уфе!
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vladimir-7
1491543212
Уфа отличная команда и достойна играть в ЛЕ. Удачи Уфе!
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baltika415
1491545183
Это хорошо что команда на ходу, но откуда уверенность такая. До недавнего времени внизу всегда были.
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oyabun
1491545385
Помнится мне Анжи тоже бахвалился что едет в Москву за 3 очками. И что в итоге? На словах все такие Великие Победители Спартака, а по факту как так оказалось что он на 1-м месте? Делом надо доказывать свою силу. И не только игрой против Спартака, а на протяжении всего Чемпионата.
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Manilov
1491548801
Ничего особенного или обидного человек не сказал. А вот подход к делу у него правильный. Если не настраиваться на победу, то и играть тогда незачем. А Спартак - это один из главных спортивных "раздражителей" в России.
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Мары
1491549780
В принципе ни чего нового не сказал.Какой вопрос, такой ответ. В первом круге Спартак Уфу недооценил.Надеюсь Массимо учтёт ту ошибку и подойдёт к матчу во всеоружии.Удачи красно белым.
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Архипелаг Гуляк
1491551429
Если Кипрские почтальоны смогли одолеть Спартак,то Уфе сам Бог велел расхерачить Пищевика.
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Мары
1491553521
Это мы уже слышали от газовичка Столыпина,но его автобус поехал в Оренбург без очков. С автобусами,надо признать,играть непросто,один такой слабенький порвали осенью 3-1,но с другими были проблемы.
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