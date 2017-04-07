Гендиректор «Уфы» уверен в победе над «Спартаком»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что любая команда, которой предстоит провести матч против «Спартака», не нуждается в дополнительном финансовом стимулировании со стороны. Напомним, уфимцам предстоит сыграть в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги против красно-белых на своем поле. Игра состоится в воскресенье, 9 апреля, в 14:00 по московскому времени.

— Сейчас в СМИ стали появляться слухи, что «Зенит» как один из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?

— Мое мнение, что это – разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против «Спартака» любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак».

— Несмотря на вылет из Кубка, «Уфа» сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки через чемпионат…

— Как раз матч со «Спартаком» в этом плане и станет очень важным, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить – мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали.

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