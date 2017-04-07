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    Гендиректор «Уфы» уверен в победе над «Спартаком»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что любая команда, которой предстоит провести матч против «Спартака», не нуждается в дополнительном финансовом стимулировании со стороны. Напомним, уфимцам предстоит сыграть в рамках 22-го тура российской Премьер-лиги против красно-белых на своем поле. Игра состоится в воскресенье, 9 апреля, в 14:00 по московскому времени.

    — Сейчас в СМИ стали появляться слухи, что «Зенит» как один из главных конкурентов красно-белых в борьбе за золото якобы финансово стимулирует каждого следующего соперника москвичей. Вам не предлагали такого рода поддержку?

    — Мое мнение, что это – разговоры в пустоту. Наверное, просто хотят подогреть интерес. Против «Спартака» любая команда всегда играет с особым настроем, тем более сейчас, когда они вышли в лидеры чемпионата. Призываю всех прийти на стадион и поддержать нас. Я уверен в «Уфе», мы победим «Спартак».

    — Несмотря на вылет из Кубка, «Уфа» сохраняет хорошие шансы на попадание в еврокубки через чемпионат…

    — Как раз матч со «Спартаком» в этом плане и станет очень важным, определяющим. Нужно набирать очки и продолжать дальше бороться за высокие места. Я бы хотел отметить – мне очень нравится то, что происходит в самой команде, как она стала играть. Такого содержательного футбола мы раньше не показывали.

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    Источник: Известия

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    07.04.2017 06:29
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +51

      Spartak115 9 апреля 2017, 08:40

      Про победу так говорили многие и в итоге все наоборот!!

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 8 апреля 2017, 21:00

      Что кажется главным в словах Газизова: "против Спартака любая команда играет с особым настроем". Всегда задавался вопросом, а что против других команд "особый настрой" не нужен? Например против обладателей Кубка Европы, это же очень престижно обыграть такие команды. Однако постоянно со всех сторон - против Спартака особый настрой. Видимо боятся с далёких 90-х. Боятся - значит уважают.

      0
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 7 апреля 2017, 13:12

      Верим в Уфу и в Богданыча.

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 7 апреля 2017, 13:09

      А после игры будет эту статью с борщем будет есть!!!

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      Рейтинг: +86

      Вервольф 7 апреля 2017, 13:00

      А, ну то есть договорились уже)))

      шутка...

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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 апреля 2017, 12:48

      а баланс игр в пользу Уфы

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 7 апреля 2017, 11:51

      в эйфории Газизов
      послушаем что после матча скажет

      а поставлю я на Спартак
      .

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 7 апреля 2017, 11:35

      Ну какие еврокубки? Смотрели игру с Локо? Там в Уфе вообще странные персонажи дворового уровня. Гончаренко и Семак научили их отбивать из штрафной подальше - и всё. Дальше ждут, когда противник сам себе забьет. Удивительно, откуда берутся такие футболисты.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 апреля 2017, 11:25

      Это мы уже слышали от газовичка Столыпина,но его автобус поехал в Оренбург без очков.
      С автобусами,надо признать,играть непросто,один такой слабенький порвали осенью 3-1,но с другими были проблемы.

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      Рейтинг: +1426

      Freyd 7 апреля 2017, 10:59

      Кто бы сомневался,что он скажет по другому!!

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