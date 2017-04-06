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    Кьеллини получил диплом магистра с отличием по специальности «менеджмент»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини окончил университет в Турине, став магистром по специальности «менеджмент». Отметим, что 32-летний итальянец получил диплом с отличием.

    Темой диссертации футболиста стала «Бизнес-модель футбольного клуба «Ювентус» в международном контексте».

    Напомним, Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года. В нынешнем сезоне защитник провел за туринский клуб в Серии А 20 матчей, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    06.04.2017 21:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 6 апреля 2017, 21:40

      по любому какой-нибудь менеджер из управления клуба начеркал диплом=))

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