Кьеллини получил диплом магистра с отличием по специальности «менеджмент»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини окончил университет в Турине, став магистром по специальности «менеджмент». Отметим, что 32-летний итальянец получил диплом с отличием.

Темой диссертации футболиста стала «Бизнес-модель футбольного клуба «Ювентус» в международном контексте».

Напомним, Кьеллини выступает за «Ювентус» с 2005 года. В нынешнем сезоне защитник провел за туринский клуб в Серии А 20 матчей, записав на свой счет два гола и одну результативную передачу.