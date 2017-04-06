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Гвардиола: «В матче с «Челси» мы сделали все возможное»

6 апреля 2017, 01:27
8

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал исход матча 31 тура английской Премьер-лиги против «Челси» (1:2).

«Тренировать такую команду — честь для меня. Мы приехали на «Стэмфорд Бридж» и сыграли так, как должны были. Мне повезло работать с этими футболистами.

Это вдохновляет на мысли о хорошем будущем. В этом отношении я настроен позитивно. Мы играем в таком стиле весь сезон, но над действиями в штрафных площадях надо работать. Мои игроки играют в одном стиле и по этой причине я хочу быть здесь и помочь клубу на годы вперед.

Зрители этого матча должны гордиться нашими болельщиками. Мы сделали все возможное», — считает испанец.

«Манчестер Сити» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (8)
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sergun-kuk
1491434409
Челси МОЛОДЦЫ! Вы лучшие!!!
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elizaveta-285
1491434863
Вы Чемпионы!!! так держать!!!
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Амба Нагорск
1491453233
Да ни чего вы не сделали.
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Болельщик Реал Мадрида
1491454581
Проблема Гвардиолы как тренера, его репутация. Все в мире, привыкли, что если Хосеп, тренирует команду, она автоматически выигрывант все. В Анлии все намного сложнее, все не так просто. Это особенная с футбольной стороны страна и с особенной философией
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FanatSerj
1491464583
Да, до начала чемпионата, все представляли, как Моуриньо и Гвардиола будут друг с другом биться за чемпионство и Клопп еще подстрочников отписывать, о Челси и Конте особо никто и не говорил, мол команда развалена в труху и долго еще не очухается, а Конте взял свой большой и толстый и всем им по губам начал водить ))
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greedytoski
1491479000
да все правильно сказал... сити то играл очень даже неплохо. смысл в том что даже при том что они выложились как могли, он признает что сегодняшний челси реально лучше.
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gigs84
1491504319
Обе команды показали себя с наилучшей стороны. Но пока Челси вне конкуренции.
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