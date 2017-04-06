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    Гвардиола: «В матче с «Челси» мы сделали все возможное»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал исход матча 31 тура английской Премьер-лиги против «Челси» (1:2).

    «Тренировать такую команду — честь для меня. Мы приехали на «Стэмфорд Бридж» и сыграли так, как должны были. Мне повезло работать с этими футболистами.

    Это вдохновляет на мысли о хорошем будущем. В этом отношении я настроен позитивно. Мы играем в таком стиле весь сезон, но над действиями в штрафных площадях надо работать. Мои игроки играют в одном стиле и по этой причине я хочу быть здесь и помочь клубу на годы вперед.

    Зрители этого матча должны гордиться нашими болельщиками. Мы сделали все возможное», — считает испанец.

    «Манчестер Сити» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: BBC

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    06.04.2017 01:27
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +367

      gigs84 6 апреля 2017, 21:45

      Обе команды показали себя с наилучшей стороны. Но пока Челси вне конкуренции.

      0
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      Рейтинг: +30

      greedytoski 6 апреля 2017, 14:43

      да все правильно сказал... сити то играл очень даже неплохо. смысл в том что даже при том что они выложились как могли, он признает что сегодняшний челси реально лучше.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 апреля 2017, 10:43

      Да, до начала чемпионата, все представляли, как Моуриньо и Гвардиола будут друг с другом биться за чемпионство и Клопп еще подстрочников отписывать, о Челси и Конте особо никто и не говорил, мол команда развалена в труху и долго еще не очухается, а Конте взял свой большой и толстый и всем им по губам начал водить ))

      2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 6 апреля 2017, 07:56

      Проблема Гвардиолы как тренера, его репутация. Все в мире, привыкли, что если Хосеп, тренирует команду, она автоматически выигрывант все. В Анлии все намного сложнее, все не так просто. Это особенная с футбольной стороны страна и с особенной философией

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 6 апреля 2017, 07:33

      Да ни чего вы не сделали.

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 6 апреля 2017, 02:27

      Вы Чемпионы!!! так держать!!!

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 6 апреля 2017, 02:20

      Челси МОЛОДЦЫ! Вы лучшие!!!

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > sergun-kuk 6 апреля 2017, 07:54

      Полностью согласен! Этот сезон в Англии-сезон ФК "Челси".

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