Гвардиола: «В матче с «Челси» мы сделали все возможное»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал исход матча 31 тура английской Премьер-лиги против «Челси» (1:2).

«Тренировать такую команду — честь для меня. Мы приехали на «Стэмфорд Бридж» и сыграли так, как должны были. Мне повезло работать с этими футболистами.

Это вдохновляет на мысли о хорошем будущем. В этом отношении я настроен позитивно. Мы играем в таком стиле весь сезон, но над действиями в штрафных площадях надо работать. Мои игроки играют в одном стиле и по этой причине я хочу быть здесь и помочь клубу на годы вперед.

Зрители этого матча должны гордиться нашими болельщиками. Мы сделали все возможное», — считает испанец.

«Манчестер Сити» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.