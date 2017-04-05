Гендиректор «Крыльев Советов»: «Сократить количество клубов РФПЛ до 14-ти? Это нецелесообразно»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказал мнение о возможном сокращении Премьер-лиги. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига намерена сократить количество участников до 14-ти.

«Для нашего клуба эта новость стала неожиданностью. Мы нигде не обсуждали сокращение. Последние пару лет говорили только об увеличении числа команд в РФПЛ. Сейчас в стране к чемпионату мира строят новые стадионы, развивают инфраструктуру и хотят при этом сократить количество участников в Премьер-лиге? Мне кажется это нецелесообразным», – сказал функционер.

«Крылья Советов» на данный момент занимают 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.