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    Гендиректор «Крыльев Советов»: «Сократить количество клубов РФПЛ до 14-ти? Это нецелесообразно»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков высказал мнение о возможном сокращении Премьер-лиги. Напомним, ранее президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что лига намерена сократить количество участников до 14-ти.

    «Для нашего клуба эта новость стала неожиданностью. Мы нигде не обсуждали сокращение. Последние пару лет говорили только об увеличении числа команд в РФПЛ. Сейчас в стране к чемпионату мира строят новые стадионы, развивают инфраструктуру и хотят при этом сократить количество участников в Премьер-лиге? Мне кажется это нецелесообразным», – сказал функционер.

    «Крылья Советов» на данный момент занимают 15-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.04.2017 12:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 6 апреля 2017, 06:27

      лифту ездить на 2 этаже ниже)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +73

      MonTee 5 апреля 2017, 13:20

      какая разница, все равно вылетим.... что 14 команд, что 16...

      0
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