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    Нойер готовится к матчам с «Реалом»

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не сможет принять участия в предстоящем матче с дортмундской «Боруссией» в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Он не успел полностью восстановиться к этой игре. Вернуться в строй вратарь должен к четвертьфинальному противостоянию Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, что Нойер травмировался на тренировке.

    Первый матч «Бавария» – «Реал» состоится 12 апреля в Мюнхене. Ответная игра пройдет 18 апреля в Мадриде.

    Источник: Bild

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    05.04.2017 08:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 5 апреля 2017, 11:28

      Как обычно: вызывающее название, и никому ненужная новость. Маркетинг

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