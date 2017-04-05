Нойер готовится к матчам с «Реалом»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не сможет принять участия в предстоящем матче с дортмундской «Боруссией» в рамках 28-го тура немецкой Бундеслиги. Он не успел полностью восстановиться к этой игре. Вернуться в строй вратарь должен к четвертьфинальному противостоянию Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Напомним, что Нойер травмировался на тренировке.

Первый матч «Бавария» – «Реал» состоится 12 апреля в Мюнхене. Ответная игра пройдет 18 апреля в Мадриде.