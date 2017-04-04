Матч «Реал» – «Барселона» будет судить арбитр, не засчитавший гол Суареса в ворота «Бетиса»

Испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес обслужит матч 33-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной». Встреча состоится 23 апреля в Мадриде.

Напомним, судейская бригада Эрнадеса в текущем сезоне отменила гол нападающего каталонцев Луиса Суареса в ворота «Бетиса» (1:1). Рефери не заметил, что мяч пересек линию, хотя многочисленные повторы говорили об обратном.

«Реал» на данный момент опережает «Барселону» на два очка, но имеет одну игру в запасе.