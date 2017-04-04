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    Матч «Реал» – «Барселона» будет судить арбитр, не засчитавший гол Суареса в ворота «Бетиса»

    Испанский арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес обслужит матч 33-го тура Примеры между «Реалом» и «Барселоной». Встреча состоится 23 апреля в Мадриде.

    Напомним, судейская бригада Эрнадеса в текущем сезоне отменила гол нападающего каталонцев Луиса Суареса в ворота «Бетиса» (1:1). Рефери не заметил, что мяч пересек линию, хотя многочисленные повторы говорили об обратном.

    «Реал» на данный момент опережает «Барселону» на два очка, но имеет одну игру в запасе.

    Источник: AS

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    04.04.2017 19:36
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 6 апреля 2017, 18:20

      Как бы там ни было надеюсь это Эль классико будет зрелищнее прежнего...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 5 апреля 2017, 09:31

      Как неожиданно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      Черемшанец 4 апреля 2017, 21:17

      ну прям смех, мало того что после того косяка, когда прям все ослепли, их до конца сезона надо было отстранить, так их еще и ставят на решающий матч чемпионата!! :))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Черемшанец 4 апреля 2017, 22:36

      Это возможность искупить свою вину кровью))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21

      LERMONTOV > Ronaldinho R10 4 апреля 2017, 23:04

      Не защитать гол Реала ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > LERMONTOV 5 апреля 2017, 00:04

      Таки да))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 4 апреля 2017, 20:44

      за пол года вперед было ясно что чемпионом сделают Реал! Он в последний раз побеждал аж 5 лет назад, это не красиво когда Королевский клуб не становится чемпионом так долго )))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 4 апреля 2017, 20:13

      Ну правильно, Реал ведь собрался побеждать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 4 апреля 2017, 19:56

      Главное рамоса держать а так в реале кроме модрича и кроса никого нету

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 апреля 2017, 19:52

      Все Риал купил нужного судью.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Vano1992 4 апреля 2017, 19:49

      Бред 23 чесла посмотрим когда реал надерет зад барсе ))

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev > Vano1992 4 апреля 2017, 19:53

      Даааа... Мы ещё посмотрим в ЛЧ как немцы расшатают ваших девочек..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > Vano1992 4 апреля 2017, 19:54

      Реал эт которая рамос всегда спасает ты их имеешь ввиду?

      4
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 4 апреля 2017, 19:46

      Опережает и имеет - было бы правильнее...

      -1
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      Рейтинг: +581

      Чеба 4 апреля 2017, 19:44

      Сейчас начнутся разговоры, мол отдаст должок.....

      2
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > Чеба 4 апреля 2017, 22:38

      Очень надеемся))

      -1
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