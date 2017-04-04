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    У Алексея Березуцкого диагностировано повреждение мышцы задней поверхности голени

    Медицинское обследование защитника ЦСКА Алексея Березуцкого, проведенное после матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:1), выявило у 34-летнего игрока повреждение мышцы задней поверхности голени.

    Согласно предписания врачей, футболисту потребуются лечебно-восстановительные мероприятия и покой. Его сроки восстановления пока неизвестны.

    В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Березуцкий принял участие в 14-ти встречах, заработав одну желтую карточку.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.04.2017 16:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +166

      alexa1995 4 апреля 2017, 22:22

      У Алексея Березуцкого диагностирован короед в правой ветке.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 4 апреля 2017, 18:50

      Скорейшего выздоровления! Ждем!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 апреля 2017, 18:31

      А. Березуцкому и А.Дзагоеву скорейшего выздоровления и возвращения в
      основной состав.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 4 апреля 2017, 18:29

      Давай Лёха,до свиданья!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 4 апреля 2017, 18:24

      Мышцу заднего поверхности бедра скорее надо вырезать,пока не перешло на мышцу передней поверхности бедра.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 апреля 2017, 18:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Здоровья Алексею.Пусть скорей восстанавливается и быстрей вливается в ряды табуна.Тем интересней будет наша очная встреча.
      Удачи !!!

      -6
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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 4 апреля 2017, 17:59

      давай быстрее восстанавливайся, впереди важные решающие матчи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 4 апреля 2017, 17:32

      Здоровья и счастливой пенсии!

      0
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