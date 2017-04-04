У Алексея Березуцкого диагностировано повреждение мышцы задней поверхности голени

У Алексея Березуцкого диагностирован короед в правой ветке.
Медицинское обследование защитника ЦСКА Алексея Березуцкого, проведенное после матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:1), выявило у 34-летнего игрока повреждение мышцы задней поверхности голени.
Согласно предписания врачей, футболисту потребуются лечебно-восстановительные мероприятия и покой. Его сроки восстановления пока неизвестны.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Березуцкий принял участие в 14-ти встречах, заработав одну желтую карточку.