У Алексея Березуцкого диагностировано повреждение мышцы задней поверхности голени

Медицинское обследование защитника ЦСКА Алексея Березуцкого, проведенное после матча 21-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов» (2:1), выявило у 34-летнего игрока повреждение мышцы задней поверхности голени.

Согласно предписания врачей, футболисту потребуются лечебно-восстановительные мероприятия и покой. Его сроки восстановления пока неизвестны.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Березуцкий принял участие в 14-ти встречах, заработав одну желтую карточку.