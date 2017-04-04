Пепе намерен сменить «Реал» на «ПСЖ» или «Манчестер Сити»

Защитник «Реала» Пепе этим летом может уйти из мадридского клуба.

Сообщается, что 34-летний португалец отказался переезжать в Китай. Футболист имеет варианты с переходом в «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Пепе желает продолжить карьеру в одной из этих команд, так как планирует сыграть за сборную на чемпионате мира-2018.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник забил один гол и сделал одну результативную передачу в 12 матчах.