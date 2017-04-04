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    Пепе намерен сменить «Реал» на «ПСЖ» или «Манчестер Сити»

    Защитник «Реала» Пепе этим летом может уйти из мадридского клуба.

    Сообщается, что 34-летний португалец отказался переезжать в Китай. Футболист имеет варианты с переходом в «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Пепе желает продолжить карьеру в одной из этих команд, так как планирует сыграть за сборную на чемпионате мира-2018.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании защитник забил один гол и сделал одну результативную передачу в 12 матчах.

    Источник: Marca

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    04.04.2017 07:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 4 апреля 2017, 09:55

      Перейдёт в ПСЖ скажет что всегда мечтал играть под руководством Гвардиолы..

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 > Mr Abdullaev 4 апреля 2017, 12:15

      Че

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Mr Abdullaev 4 апреля 2017, 19:45

      При чем ПСЖ и Гвардиола ?

      0
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 4 апреля 2017, 09:25

      Вот только ПСЖ или Ман.Сити захотят ли такого возрастного игрока?

      0
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