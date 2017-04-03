Неймар был счастлив забить сотый гол за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Неймар забил свой сотый гол в составе сине-гранатовых. После матча он признался, что для него важнее победа над «Гранадой» (4:1), чем личные достижения.

«Я рад, что забил свой сотый гол за «Барселону», но еще больше я счастлив от того, что мы победили.

Мой лучший гол? Каждый гол важен по-своему, поэтому я не могу выбрать один», – приводит слова футболиста Sport.es.

Напомним, что 25-летний форвард стал третьим бразильским игроком, которому удалось забить подобное количество мячей в составе сине-гранатовых. Для этого ему понадобилось провести 177 матчей. Больше только у Эваристо (105) и Ривалдо (130).