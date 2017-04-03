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    Неймар был счастлив забить сотый гол за «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Неймар забил свой сотый гол в составе сине-гранатовых. После матча он признался, что для него важнее победа над «Гранадой» (4:1), чем личные достижения.

    «Я рад, что забил свой сотый гол за «Барселону», но еще больше я счастлив от того, что мы победили.

    Мой лучший гол? Каждый гол важен по-своему, поэтому я не могу выбрать один», – приводит слова футболиста Sport.es.

    Напомним, что 25-летний форвард стал третьим бразильским игроком, которому удалось забить подобное количество мячей в составе сине-гранатовых. Для этого ему понадобилось провести 177 матчей. Больше только у Эваристо (105) и Ривалдо (130).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2017 09:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 апреля 2017, 16:14

      ему всего 25, к 30 годам думаю как минимум еще пару сотен забьет!

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