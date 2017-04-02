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    Голы Данни и Дзюбы обеспечили «Зениту» победу в Казани

    Встреча 21 тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» завершилась победой гостей со счетом 2:0. Предлагаем вашему вниманию мячи, забитые на «Казань Арене».

    0:1 — Дзюба, 36

    0:2 — Данни, 40

    Источник: YouTube

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    02.04.2017 16:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 2 апреля 2017, 23:02

      Данни вообще красавец понравилось как играл

      0
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      Рейтинг: +17

      Roller_ac90 2 апреля 2017, 20:08

      Данни в полном порядке

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 2 апреля 2017, 19:15

      Грасия, пакуй чемоданы!

      0
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 2 апреля 2017, 17:35

      Данни красава! Просто зависть берет, какой же классный футболист играет за Зенит! Легко, непринужденно, технично, профессионально - всё это про Данни! Одно из немногих Украшений нашего Чемпионата!

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 апреля 2017, 16:48

      Назначение Хавьера Грасия уже почти год назад главным тренером "Рубина" с прямо фантастическими целями типа завоевания Кубка УЕФА вызвало у меня удивление. Об этом тренере я прежде никогда ничего не слышал, ибо он двенадцать лет тренировал клубы Сегунды и аутсайдеров Ла Лиги, скажем мягко, без особого успеха. Работу в Греции также нельзя занести ему в актив. Ну, думаю, может быть, в руководстве казанского клуба нашёлся какой-то зоркий специалист, разглядевший в малоизвестном и заурядном тренере будущего Моуриньо или Бердыева?! Вот только почему свои способности этот Грасия никак не проявил ранее? На этот вопрос у меня ответа не было.
      За текущий сезон несколько раз, и отнюдь не всегда полностью, смотрел игры «Рубина»… Наслаждаться такой игрой не получится даже при огромном желании. Впечатление – ниже среднего. При вполне неплохом составе игроков никакой цельной игры команды нет, регулярная потеря мяча в простых ситуациях, стандарты вообще на тренировках не отрабатываются, а если и отрабатываются, то какие-то другие, а не те, что видят болельщики. Гол Жонатаса с лёту «Спартаку» после подачи углового удара к розыгрышу стандартов отношения не имеет, ибо там защита «Спартака» как специально для весьма техничного форварда оставила даже не пятачок, а целую полянку у своих ворот! Результативность «Рубина» – в среднем гол за матч. Столько же и пропущено. 10 место в РФПЛ – законное место. Выше не прыгнуть, а вот упасть можно запросто.
      Теперь меня мучает другой вопрос. При наличии массы безработных, опытных и доказавших своё мастерство тренеров как у нас, так и за рубежом, не было ли приглашение Грасии личным «гешефтом» кого-то из казанского руководства или посредников? Никаких деталей и имён не знаю, но очень на это похоже!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Кронштадт65 3 апреля 2017, 00:57

      А я разве с этим спорю? Просто выбор Грасии и грандиозные планы весьма сомнительны. Заметка об этом. И о подозрениях. Вполне обоснованных.

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      Рейтинг: +98

      qw3rty33 2 апреля 2017, 16:48

      пусть дойдут до Спартака

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      Рейтинг: +262

      spartak_88 2 апреля 2017, 16:27

      Данни с возвращением)) концовка чемпионата будет жарким

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