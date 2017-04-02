Голы Данни и Дзюбы обеспечили «Зениту» победу в Казани

Данни вообще красавец понравилось как играл
Встреча 21 тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» завершилась победой гостей со счетом 2:0. Предлагаем вашему вниманию мячи, забитые на «Казань Арене».
0:1 — Дзюба, 36
0:2 — Данни, 40
Данни вообще красавец понравилось как играл
Данни в полном порядке
Грасия, пакуй чемоданы!
Назначение Хавьера Грасия уже почти год назад главным тренером "Рубина" с прямо фантастическими целями типа завоевания Кубка УЕФА вызвало у меня удивление. Об этом тренере я прежде никогда ничего не слышал, ибо он двенадцать лет тренировал клубы Сегунды и аутсайдеров Ла Лиги, скажем мягко, без особого успеха. Работу в Греции также нельзя занести ему в актив. Ну, думаю, может быть, в руководстве казанского клуба нашёлся какой-то зоркий специалист, разглядевший в малоизвестном и заурядном тренере будущего Моуриньо или Бердыева?! Вот только почему свои способности этот Грасия никак не проявил ранее? На этот вопрос у меня ответа не было.
За текущий сезон несколько раз, и отнюдь не всегда полностью, смотрел игры «Рубина»… Наслаждаться такой игрой не получится даже при огромном желании. Впечатление – ниже среднего. При вполне неплохом составе игроков никакой цельной игры команды нет, регулярная потеря мяча в простых ситуациях, стандарты вообще на тренировках не отрабатываются, а если и отрабатываются, то какие-то другие, а не те, что видят болельщики. Гол Жонатаса с лёту «Спартаку» после подачи углового удара к розыгрышу стандартов отношения не имеет, ибо там защита «Спартака» как специально для весьма техничного форварда оставила даже не пятачок, а целую полянку у своих ворот! Результативность «Рубина» – в среднем гол за матч. Столько же и пропущено. 10 место в РФПЛ – законное место. Выше не прыгнуть, а вот упасть можно запросто.
Теперь меня мучает другой вопрос. При наличии массы безработных, опытных и доказавших своё мастерство тренеров как у нас, так и за рубежом, не было ли приглашение Грасии личным «гешефтом» кого-то из казанского руководства или посредников? Никаких деталей и имён не знаю, но очень на это похоже!
А я разве с этим спорю? Просто выбор Грасии и грандиозные планы весьма сомнительны. Заметка об этом. И о подозрениях. Вполне обоснованных.
пусть дойдут до Спартака
Данни с возвращением)) концовка чемпионата будет жарким