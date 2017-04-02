Голы Данни и Дзюбы обеспечили «Зениту» победу в Казани

Встреча 21 тура чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» завершилась победой гостей со счетом 2:0. Предлагаем вашему вниманию мячи, забитые на «Казань Арене».

0:1 — Дзюба, 36

0:2 — Данни, 40