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    Васин: «Крылья» наверняка будут играть с ЦСКА вторым номером»

    Защитник ЦСКА Виктор Васин выразил уверенность, что «Крылья Советов» в предстоящем матче 21-го тура РФПЛ изберет игру от обороны. Встреча пройдет 2 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Мы будем атаковать, а самарцы наверняка приедут играть вторым номером, постараются навязывать борьбу на каждом участке поля. Будет непросто. Но, конечно, мы сделаем в этом матче все, чтобы победить», – заявил Васин.

    ЦСКА после 20 туров занимает в чемпионате России второе место.

    Источник: Twitter

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    02.04.2017 13:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +893

      Krics 2 апреля 2017, 22:34

      Блин не слишком ли много Васина, ты кто такой Дасаев , Аршавин , Семак, Мостовой ... играй , докажи, что ты Васин , а пока ты васин.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 2 апреля 2017, 18:14

      ВАСИН пздц, что ты такое

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 апреля 2017, 14:52

      Герою Бельгии Фамилию надо менять...
      Хоть на ..Васечкина..Просто восторг.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 2 апреля 2017, 12:10

      наверняк и проиграют.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 апреля 2017, 11:25

      А вы что,вашим составом могете играть первым номером? Рассмешил клоун.

      -2
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      Рейтинг: +73

      MonTee 2 апреля 2017, 11:04

      как будто КС так редко вторым номером играют....

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 2 апреля 2017, 11:02

      мощнейшее умозаключение...

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