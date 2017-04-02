Васин: «Крылья» наверняка будут играть с ЦСКА вторым номером»

Защитник ЦСКА Виктор Васин выразил уверенность, что «Крылья Советов» в предстоящем матче 21-го тура РФПЛ изберет игру от обороны. Встреча пройдет 2 апреля и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Мы будем атаковать, а самарцы наверняка приедут играть вторым номером, постараются навязывать борьбу на каждом участке поля. Будет непросто. Но, конечно, мы сделаем в этом матче все, чтобы победить», – заявил Васин.

ЦСКА после 20 туров занимает в чемпионате России второе место.