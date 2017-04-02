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    Источник: «Челси» отказался от идеи покупки Мораты

    «Челси» решил не рассматривать нападающего «Реала» Альваро Морату для усиления состава. Ранее сообщалось, что лондонский клуб был готов купить футболиста. Однако теперь приоритетной целью «Челси» является нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку.

    Рыночная стоимость Мораты оценивается в 40 миллионов евро. 24-летний нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 19 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.04.2017 10:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 2 апреля 2017, 17:30

      Блин, а зачем им усиление? У них лавку полирует Батшуаи! Сдается, мне, что и Лукаку ждет тоже самое!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 2 апреля 2017, 14:33

      все бывшие игроки реала хорошие ! зря отказались.

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 апреля 2017, 13:20

      Неужто прозрели... Я рад...

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