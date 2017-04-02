Источник: «Челси» отказался от идеи покупки Мораты

«Челси» решил не рассматривать нападающего «Реала» Альваро Морату для усиления состава. Ранее сообщалось, что лондонский клуб был готов купить футболиста. Однако теперь приоритетной целью «Челси» является нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку.

Рыночная стоимость Мораты оценивается в 40 миллионов евро. 24-летний нападающий в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 19 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи.