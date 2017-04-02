Оспина намерен покинуть «Арсенал»

Вратарь «Арсенала» Давид Оспина намерен подыскивать себе новый клуб. Как сообщается, голкипер хочет летом сменить команду, так как не имеет постоянной игровой практики. Рыночная стоимость 28-летнего колумбийца составляет 8 миллионов евро.

Оспина перешел в «Арсенал» из «Ниццы» в 2014 году за 3,4 миллиона фунтов стерлингов. Нынешнее соглашение игрока с клубом действительно еще два года.