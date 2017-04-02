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    Оспина намерен покинуть «Арсенал»

    Вратарь «Арсенала» Давид Оспина намерен подыскивать себе новый клуб. Как сообщается, голкипер хочет летом сменить команду, так как не имеет постоянной игровой практики. Рыночная стоимость 28-летнего колумбийца составляет 8 миллионов евро.

    Оспина перешел в «Арсенал» из «Ниццы» в 2014 году за 3,4 миллиона фунтов стерлингов. Нынешнее соглашение игрока с клубом действительно еще два года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    02.04.2017 08:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 апреля 2017, 13:57

      И правильно. Зачем сидеть на лавке. Тем более он вратарь сборной. Пусть ищут другого кому за радость сидеть за спиной Чеха.

      0
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 2 апреля 2017, 08:54

      Давно пора

      -1
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