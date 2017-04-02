Оспина намерен покинуть «Арсенал»

И правильно. Зачем сидеть на лавке. Тем более он вратарь сборной. Пусть ищут другого кому за радость сидеть за спиной Чеха.
Вратарь «Арсенала» Давид Оспина намерен подыскивать себе новый клуб. Как сообщается, голкипер хочет летом сменить команду, так как не имеет постоянной игровой практики. Рыночная стоимость 28-летнего колумбийца составляет 8 миллионов евро.
Оспина перешел в «Арсенал» из «Ниццы» в 2014 году за 3,4 миллиона фунтов стерлингов. Нынешнее соглашение игрока с клубом действительно еще два года.