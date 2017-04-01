Гендиректор «Терека» не видит смысла в приглашении иностранных арбитров в РФПЛ

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров считает, что не имеет никакого смысла в приглашении арбитров из-за границы для обслуживания матче РФПЛ. По его мнению, иностранцы такие же люди и могут ошибаться аналогично российским судьям.

«Я отрицательно отношусь к идее приглашения иностранных судей, у нас есть свои судьи. Разве иностранные меньше ошибаются?

Доволен ли я работой судей? Доволен – это относительное понятие. Судьи тоже люди, они ошибаются, и иностранцы ошибаются. Зачем заострять на этом внимание?» – сказал Айдамиров.

После 20-ти туров грозненцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков.