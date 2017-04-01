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    «Ливерпулю» могут запретить совершать трансферы

    «Ливерпулю» грозит трансферный запрет из-за случая с 12-летним игроком из школы «Сток Сити». Клуб пообещал юноше, занимавшемуся в системе «Сити», оплатить его обучение до момента исполнения 16-летия. Когда же игрок покинул клуб, от обещания «Ливерпуль» отказался.

    Семья оказалась должна «Стоку» 50 тысяч евро. «Ливерпулю» за подобное грозит денежный штраф. В худшем случае команде могут запретить совершение трансферов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.04.2017 08:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 1 апреля 2017, 13:20

      Не верю! Доказательства где, я вас спрашиваю? Пацан просто прогуливал, в карты играл!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 1 апреля 2017, 09:42

      круто семья попала.

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