«Ливерпулю» могут запретить совершать трансферы

«Ливерпулю» грозит трансферный запрет из-за случая с 12-летним игроком из школы «Сток Сити». Клуб пообещал юноше, занимавшемуся в системе «Сити», оплатить его обучение до момента исполнения 16-летия. Когда же игрок покинул клуб, от обещания «Ливерпуль» отказался.

Семья оказалась должна «Стоку» 50 тысяч евро. «Ливерпулю» за подобное грозит денежный штраф. В худшем случае команде могут запретить совершение трансферов.