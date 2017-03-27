Гендиректор «Уфы» выступил за финансовое стимулирование

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался на счет финансового стимулирования других команд. Он заявил, что в этом нет ничего плохого, если это не противоречит спортивному принципу.

– 9 апреля «Уфа» примет нынешнего лидера чемпионата – «Спартак». Как отнесетесь к тому, если вашу команду финансово простимулируют на игру с красно-белыми?

– Я считаю, что любое стимулирование, если оно соответствует спортивному принципу, – нормальное явление.

– Почему?

– Ну нас же стимулируют на выигрышную игру, а не на поражение. Речь же не идет о договорном характере встречи. Если люди готовы поделиться своими деньгами, я только «за»!

– Некоторые считают, что стимулирование противоречит духу игры.

– А давайте представим такую ситуацию. Мои друзья играют в какой-то команде, и я им говорю: «Если хорошо сыграете – мы готовы поделиться своими деньгами». Что здесь плохого? Если спортивная часть не страдает, ничего криминального в этом нет.