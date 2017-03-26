«Ростов» подтвердил, что стадион «Олимп-2» будет переименован

Стадион «Ростова» «Олимп-2» будет переименован после чемпионата мира-2018. Как и сообщалось ранее, арене будет присвоено имя знаменитого советского футболиста Виктора Понедельника.

«Уверены, что сегодня созданы все предпосылки, чтобы футбольная общественность вновь вернулась к рассмотрению этого вопроса, – команда показывает невероятные спортивные результаты, день ото дня растет количество поклонников ростовского футбола, Ростов постепенно превращается в настоящий международный футбольный центр.

Присвоение стадиону имени почетного гражданина Ростова-на-Дону, заслуженного мастера спорта СССР, легендарного советского футболиста, отстаивавшего в разные годы честь местных клубов «Ростсельмаш» и СКА, автора золотого гола сборной СССР в финале Кубка Европы 1960 года Виктора Владимировича Понедельника станет знаковым событием в преддверии проведения в нашем городе чемпионата мира–2018», – говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».