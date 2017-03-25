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    «Барселона» следит за защитником «Аякса» Санчесом

    «Барселона» обратилась в «Аякс» с просьбой информировать ее о дальнейших перспективах защитника Дэвинcона Санчеса. Центрбек амстердамцев находится в шорт-листе сине-гранатовых, которые хотят быть в курсе возможного будущего 20-летнего футболиста.

    «Блауграна» даже связалась со спортивным директором красно-белых Марком Овермарсом и попросила его не заключать никаких сделок по колумбийцу без ее ведома.

    В текущем сезоне Санчес провел 35 поединков, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.

    Источник: Skysports

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    25.03.2017 17:31
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