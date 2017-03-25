«Барселона» следит за защитником «Аякса» Санчесом

«Барселона» обратилась в «Аякс» с просьбой информировать ее о дальнейших перспективах защитника Дэвинcона Санчеса. Центрбек амстердамцев находится в шорт-листе сине-гранатовых, которые хотят быть в курсе возможного будущего 20-летнего футболиста.

«Блауграна» даже связалась со спортивным директором красно-белых Марком Овермарсом и попросила его не заключать никаких сделок по колумбийцу без ее ведома.

В текущем сезоне Санчес провел 35 поединков, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей.