Бутенко: «Телевизоров от фанатов «Зенита» нет. Наверное, потерялись по пути»

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что судейский департамент не получил от болельщиков «Зенита» обещанные телевизоры.

Напомним, что фанаты сине-бело-голубых ранее сообщили, что купили телевизоры для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского и арбитра Евгения Турбина, который обслуживал матч 19-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом».

«Телевизоров от болельщиков «Зенита» не видно. Наверное, где-то потерялись по пути. В таких случаях лучше не обещать, а выполнять. Судейский департамент ждет, чтобы передать телевизоры детскому дому», – сказал Бутенко.