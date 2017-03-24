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    Бутенко: «Телевизоров от фанатов «Зенита» нет. Наверное, потерялись по пути»

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко заявил, что судейский департамент не получил от болельщиков «Зенита» обещанные телевизоры.

    Напомним, что фанаты сине-бело-голубых ранее сообщили, что купили телевизоры для главы департамента судейства и инспектирования РФС Андрея Будогосского и арбитра Евгения Турбина, который обслуживал матч 19-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Зенитом».

    «Телевизоров от болельщиков «Зенита» не видно. Наверное, где-то потерялись по пути. В таких случаях лучше не обещать, а выполнять. Судейский департамент ждет, чтобы передать телевизоры детскому дому», – сказал Бутенко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2017 18:14
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11234

      alp 24 марта 2017, 21:10

      а вы на дачу к бутенко загляните - там как раз 2 новых плазмы

      1
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      ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik > alp 30 марта 2017, 20:30

      И все на откаты.

      1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 24 марта 2017, 20:51

      Только за счет других это ворье и может заниматься благотворительностью. Берут пример с Димона

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > edw7777 24 марта 2017, 20:56

      А Димон кому и что подарил. А вспомнил, сегодня он дальнобоям, вместо 100% увеличил плату за проезд только на 25%. Будем считать, что 75%, это его подарок.

      0
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > kykyi 24 марта 2017, 20:57

      Так он же также "благотворительностью" занимается. Несколько фондов наплодил.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > edw7777 25 марта 2017, 09:59

      Ну и кому эти фонды оказывают помощь, Димону?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 марта 2017, 18:53

      Оборзели, гребут все подряд, деньги, телевизоры. Полотенца из гостиниц тоже забирают?

      4
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 24 марта 2017, 18:31

      мда не по понятиям, мужики сказали и сделали, но видимо мужиков то нет, а только один треп да нытье...)))

      1
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      Рейтинг: +468

      Архипелаг Гуляк 24 марта 2017, 18:19

      Бутенка берёт телевизорами???

      3
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