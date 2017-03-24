Гризманн перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов

+ Это для обновление игроков МЮ! Но найдите еще надежного защитника хотябы 2 игроков! МЮ нужен 2 надежных защитников, полунападающий как Гризман! и конечно Левандовски ! Тогда будет МЮ бороться чемпионство! Реализация МЮ это единственный минус в этом сезоне! 10 ничья которые можно было выиграть минимум 6-7 !
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что клубы практически завершили переговоры по трансферу. Сделка обойдется «красным дьяволам» в 100 миллионов евро.
Также отмечается, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью обозначил приобретение 26-летнего француза в летнее трансферное окно как приоритетную задачу.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 14 голов и сделал семь результативных передач в 27 матчах.