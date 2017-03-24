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    Гризманн перейдет в «Манчестер Юнайтед» за 100 миллионов

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что клубы практически завершили переговоры по трансферу. Сделка обойдется «красным дьяволам» в 100 миллионов евро.

    Также отмечается, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью обозначил приобретение 26-летнего француза в летнее трансферное окно как приоритетную задачу.

    В нынешнем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 14 голов и сделал семь результативных передач в 27 матчах.

    Источник: Manchester Evening News

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    24.03.2017 12:20
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +26

      ЧИНГИСХАН 90 24 марта 2017, 19:10

      + Это для обновление игроков МЮ! Но найдите еще надежного защитника хотябы 2 игроков! МЮ нужен 2 надежных защитников, полунападающий как Гризман! и конечно Левандовски ! Тогда будет МЮ бороться чемпионство! Реализация МЮ это единственный минус в этом сезоне! 10 ничья которые можно было выиграть минимум 6-7 !

      0
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      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ 24 марта 2017, 18:48

      Сотка, бред, не стоит того ...

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 марта 2017, 18:14

      Янг уйдет, Руни тоже. Им на замену, как раз будет.

      0
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 24 марта 2017, 17:19

      Если купить то на 106, чтобы обновить рекорд)

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 24 марта 2017, 16:41

      Спасибо Уейн-извини,но так сейчас модно!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 24 марта 2017, 14:54

      денег не жалеют, но где результаты?????????

      0
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      Рейтинг: +571

      levon_man 24 марта 2017, 14:48

      Маур давно ищет центра. И давно следит за Гризманом. Думаю на этот раз - правда

      -1
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 24 марта 2017, 14:42

      Пропал парень.Будет второй Погба.

      0
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 24 марта 2017, 14:08

      Утка.

      0
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      Рейтинг: +581

      Чеба 24 марта 2017, 13:01

      МЮ выходит на свой уровень!

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