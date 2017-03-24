Карпин назвал слова Мутко о штрафах клубов за низкую посещаемость шуткой

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал предложение главы РФС Виталия Мутко о финансовом наказании клубов за низкую посещаемость шуткой.

– Сейчас ходит много разговоров о низкой посещаемости матчей РФПЛ. Зачем тогда к чемпионату мира 2018 года строятся стадионы в не самых футбольных городах – Калининграде, Сочи, Саранске?

– Мне нечего сказать по этому поводу. Это вопрос к тем, кто строит эти стадионы.

– Виталий Мутко предложил финансово штрафовать клубы за низкую посещаемость. Согласны?

– Это смешно. Наверное, это была шутка. По-другому я воспринимать данную информацию не могу.