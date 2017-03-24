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    Карпин назвал слова Мутко о штрафах клубов за низкую посещаемость шуткой

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал предложение главы РФС Виталия Мутко о финансовом наказании клубов за низкую посещаемость шуткой.

    – Сейчас ходит много разговоров о низкой посещаемости матчей РФПЛ. Зачем тогда к чемпионату мира 2018 года строятся стадионы в не самых футбольных городах – Калининграде, Сочи, Саранске?

    – Мне нечего сказать по этому поводу. Это вопрос к тем, кто строит эти стадионы.

    – Виталий Мутко предложил финансово штрафовать клубы за низкую посещаемость. Согласны?

    – Это смешно. Наверное, это была шутка. По-другому я воспринимать данную информацию не могу.

    Источник: Известия

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    24.03.2017 07:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 марта 2017, 16:25

      Чем меньше своих игроков, тем меньше зрителей.

      1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 марта 2017, 10:42

      А про стадионы, Валера прав!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 марта 2017, 10:42

      Шутники

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 марта 2017, 07:59

      Наверное будут, как при совке, насильно распространять билеты среди студентов и ПТУшников.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vvv246 24 марта 2017, 08:35

      На стадионы, возможно, не довелось. Развлечений в совке было мало. Но я отчетливо помню, как организовывались групповые походы на хреновые советские фильмы и выступления хреновых артистов. Судя по посещаемости стадионов сегодня, наш футбол скатился до уровня этих фильмов и артистов. Уже начали бесплатно раздовать билеты, кое-где.

      -1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 24 марта 2017, 08:54

      Кто билетов купит пачку, тот получит.... Прям как в этой комедии.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 24 марта 2017, 09:07

      "А кто не купит, тому отключим газ" А. Миллер.

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > kykyi 24 марта 2017, 10:30

      При совке в Ростове на стадионе СКА - 35 тыс. свободных мест не было.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > vgarakh 24 марта 2017, 10:40

      Так и я о том же.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 24 марта 2017, 16:28

      Сколько тебе в 1992г было? Лет семь?

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 24 марта 2017, 16:32

      Судя по твоим комментам, тебе сейчас не больше. а может быть минус семь.

      1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 24 марта 2017, 18:37

      Тебе 35 лет, мозгов нет!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 24 марта 2017, 18:48

      Ясновидящий?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > vgarakh 24 марта 2017, 20:14

      Как то побывал на этом стадионе. Давно в 1984 г.

      0
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 24 марта 2017, 07:32

      Да и сам Мутко-шутка.Природы.

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