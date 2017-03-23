Валерий Овчинников: «Луческу кричит о судействе, когда ему становится страшно»

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу напрасно критикует работу арбитров. По словам специалиста, румын начинает говорить о судействе, когда ему становится страшно.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

– Недавно «Зенит» сыграл с «Амкаром». И было много разговоров про судейство…

– У нас если не понос, то золотуха… А кто поднял скандал? Луческу. Он приехал к нам из солидной Украины. В глубинку… И здесь ему судейство не нравится.

– Нужно разобраться внутри команды?

– Да, а постоянно критиковать арбитров – неправильно. Между «Зенитом» и Пермью – огромная финансовая пропасть. О чем тут можно говорить? Зачем все валить на судейство?!

Если Гаджиев комплектует команду из тех, кого может привлечь, то у Луческу совсем другие возможности. Видимо, румын чувствует, что почва уходит из-под ног, и говорит об арбитрах. Когда человеку становится немного страшно, он порой начинает кричать. Правильно? Легче же становится. А так с криком можешь и проскочить.