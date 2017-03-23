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  • Валерий Овчинников: «Луческу кричит о судействе, когда ему становится страшно»

Валерий Овчинников: «Луческу кричит о судействе, когда ему становится страшно»

23 марта 2017, 18:37
4

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу напрасно критикует работу арбитров. По словам специалиста, румын начинает говорить о судействе, когда ему становится страшно.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

– Недавно «Зенит» сыграл с «Амкаром». И было много разговоров про судейство…

– У нас если не понос, то золотуха… А кто поднял скандал? Луческу. Он приехал к нам из солидной Украины. В глубинку… И здесь ему судейство не нравится.

– Нужно разобраться внутри команды?

– Да, а постоянно критиковать арбитров – неправильно. Между «Зенитом» и Пермью – огромная финансовая пропасть. О чем тут можно говорить? Зачем все валить на судейство?!

Если Гаджиев комплектует команду из тех, кого может привлечь, то у Луческу совсем другие возможности. Видимо, румын чувствует, что почва уходит из-под ног, и говорит об арбитрах. Когда человеку становится немного страшно, он порой начинает кричать. Правильно? Легче же становится. А так с криком можешь и проскочить.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча Овчинников Валерий
Комментарии (4)
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Garrincha58
1490284452
Луческу в тупике и это всем понятно только Миллер все чего то ждет, а что и сам не знает.Могу хоть с кем поспорить Зенит в ЛЧ не выйдет и только тогда босс призадумается, а может и ему на Зенит уже наплевать видать у Газпрома забот полон им сейчас не до футбола
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panmon
1490284499
Все кричат о судействе потому что судят хреново! Потому что Мудко за 8 лет у руля не сделал НИ-ЧЕ-ГО кроме как пробил ЧМ-18 (все мы догадываемся как, но доказательств как обычно нет) Зато точно вот что - Все обсуждают то как тренеры обсуждают судей потому что о футболе в России говорить нечего
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Ромарио1981
1490300719
Валерий Овчинников это чувак его надо слушать!Слушал его в 90 ые и 20 ые жаль интернет так развит тогда не был!
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ijgjr
1490343468
ему то чего боятся ты сделай стоко - о себе думай чем о нем заботится
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