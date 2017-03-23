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    Валерий Овчинников: «Луческу кричит о судействе, когда ему становится страшно»

    Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников выразил мнение, что главный тренер «Зенита» Мирча Луческу напрасно критикует работу арбитров. По словам специалиста, румын начинает говорить о судействе, когда ему становится страшно.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть очков.

    – Недавно «Зенит» сыграл с «Амкаром». И было много разговоров про судейство…

    – У нас если не понос, то золотуха… А кто поднял скандал? Луческу. Он приехал к нам из солидной Украины. В глубинку… И здесь ему судейство не нравится.

    – Нужно разобраться внутри команды?

    – Да, а постоянно критиковать арбитров – неправильно. Между «Зенитом» и Пермью – огромная финансовая пропасть. О чем тут можно говорить? Зачем все валить на судейство?!

    Если Гаджиев комплектует команду из тех, кого может привлечь, то у Луческу совсем другие возможности. Видимо, румын чувствует, что почва уходит из-под ног, и говорит об арбитрах. Когда человеку становится немного страшно, он порой начинает кричать. Правильно? Легче же становится. А так с криком можешь и проскочить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2017 18:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 24 марта 2017, 11:17

      ему то чего боятся ты сделай стоко - о себе думай чем о нем заботится

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      Рейтинг: +114

      Ромарио1981 23 марта 2017, 23:25

      Валерий Овчинников это чувак его надо слушать!Слушал его в 90 ые и 20 ые жаль интернет так развит тогда не был!

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      Рейтинг: +2509

      panmon 23 марта 2017, 18:54

      Все кричат о судействе потому что судят хреново! Потому что Мудко за 8 лет у руля не сделал НИ-ЧЕ-ГО кроме как пробил ЧМ-18 (все мы догадываемся как, но доказательств как обычно нет)
      Зато точно вот что - Все обсуждают то как тренеры обсуждают судей потому что о футболе в России говорить нечего

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 марта 2017, 18:54

      Луческу в тупике и это всем понятно только Миллер все чего то ждет, а что и сам не знает.Могу хоть с кем поспорить Зенит в ЛЧ не выйдет и только тогда босс призадумается, а может и ему на Зенит уже наплевать видать у Газпрома забот полон им сейчас не до футбола

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