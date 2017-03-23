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    Гомеш останется в «Барселоне»

    Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может продолжить выступление за каталонский клуб и в будущем сезоне. Руководство клуба полностью доверяет португальскому футболисту. Гомеш неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков, которые освистывают его на матчах на стадионе «Камп Ноу».

    В текущем сезоне 23-летний футболист провел в Примере 21 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также на его счету три предупреждения.

    Источник: Marca

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    23.03.2017 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 23 марта 2017, 10:19

      Да это все из-за его успеха на Евро в тандеме с Роналду!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 23 марта 2017, 09:23

      Конечно - никто не купит даже за половину потраченных на него денег.
      Вот и приходится "полностью доверять"..

      -1
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