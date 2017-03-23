Гомеш останется в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш может продолжить выступление за каталонский клуб и в будущем сезоне. Руководство клуба полностью доверяет португальскому футболисту. Гомеш неоднократно подвергался критике со стороны болельщиков, которые освистывают его на матчах на стадионе «Камп Ноу».

В текущем сезоне 23-летний футболист провел в Примере 21 матч, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также на его счету три предупреждения.