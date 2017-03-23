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    Гвардиола ввел запрет на продажу шоколада на территории базы игрокам «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола запретил продажу шоколада и сладкого печенья на базе английского клуба футболистам «горожан». По информации источника, в расположении команды уже действует строгая диета, а исключение из питания сладостей, по мнению испанца, должно сохранить форму игроков на пике возможностей.

    Отметим, что это правило распространяется не только на футболистов, но и на клубный персонал. Сообщается, что местный диетолог разработал для всех программу здорового питания.

    На данный момент «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице АПЛ третье место, отставая от лидирующего «Челси» на 12 очков.

    Источник: Mirror.co.uk

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    23.03.2017 01:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +324

      hellkid 23 марта 2017, 11:13

      шоколад ни в чем не виноват

      0
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 23 марта 2017, 06:50

      Нужно продажу лимонов организовать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 марта 2017, 05:48

      Российского телевидения насмотрелся, что ли, это у нас, что не день, то запрет. Ну запретил продовать, будут приносить с собой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 марта 2017, 04:46

      Во всем виноват шоколад.

      -1
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