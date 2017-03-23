Гвардиола ввел запрет на продажу шоколада на территории базы игрокам «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола запретил продажу шоколада и сладкого печенья на базе английского клуба футболистам «горожан». По информации источника, в расположении команды уже действует строгая диета, а исключение из питания сладостей, по мнению испанца, должно сохранить форму игроков на пике возможностей.

Отметим, что это правило распространяется не только на футболистов, но и на клубный персонал. Сообщается, что местный диетолог разработал для всех программу здорового питания.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает в турнирной таблице АПЛ третье место, отставая от лидирующего «Челси» на 12 очков.