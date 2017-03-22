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    Бельерин намекнул на переход в «Барселону»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин намекнул на свой возможный переход в «Барселону». По словам футболиста, очень сложно отказаться от предложения испанского гранда.

    Напомним, ранее воспитанник каталонского клуба заявлял, что не собирается возвращаться в Испанию.

    «Переход в «Барселону»? Было бы трудно ответить отказом на их предложение», – сказал Бельерин.

    В нынешнем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» в АПЛ 22 матча, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

    Источник: Twitter

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    22.03.2017 19:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 22 марта 2017, 22:11

      К каждому замку есть свой ключ. Это деньги! Чем сложнее замок тем больше денег надо заплатить! ))

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