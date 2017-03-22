Бельерин намекнул на переход в «Барселону»

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин намекнул на свой возможный переход в «Барселону». По словам футболиста, очень сложно отказаться от предложения испанского гранда.

Напомним, ранее воспитанник каталонского клуба заявлял, что не собирается возвращаться в Испанию.

«Переход в «Барселону»? Было бы трудно ответить отказом на их предложение», – сказал Бельерин.

В нынешнем сезоне Бельерин провел за «Арсенал» в АПЛ 22 матча, в которых записал на свой счет две результативные передачи.