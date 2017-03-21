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    Кержаков: «Шутки вокруг меня? Я не обращаю на них внимания»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что никогда не страдал звездной болезнью, а также рассказал о своем отношении к шуткам вокруг него.

    «У меня не было звездной болезни. Когда в 19 лет о тебе начинают писать и говорить, тебе кажется, что все крутится вокруг тебя. В таких ситуациях я возвращал на землю сам себя. Шутки вокруг меня? Я не обращаю на них внимания», – сказал форвард.

    В текущем сезоне РФПЛ на счету 34-летнего Кержакова семь матчей и один забитый гол.

    Источник: Спорт FM

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    21.03.2017 16:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 марта 2017, 18:46

      Луческу: "Кержаковы вокруг меня? Я не обращаю на них внимания"

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