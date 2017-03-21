Кержаков: «Шутки вокруг меня? Я не обращаю на них внимания»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что никогда не страдал звездной болезнью, а также рассказал о своем отношении к шуткам вокруг него.

«У меня не было звездной болезни. Когда в 19 лет о тебе начинают писать и говорить, тебе кажется, что все крутится вокруг тебя. В таких ситуациях я возвращал на землю сам себя. Шутки вокруг меня? Я не обращаю на них внимания», – сказал форвард.

В текущем сезоне РФПЛ на счету 34-летнего Кержакова семь матчей и один забитый гол.