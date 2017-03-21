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    «Уфа» готова убрать решетки с фанатского сектора стадиона

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что руководство клуба не против убрать решетки с фанатского сектора стадиона «Нефтяник». Однако, по словам функционера, на это требуется согласование МВД. Напомним, ранее болельщики уфимского клуба создали петицию, с просьбой убрать «клетку», отделяющую сектор фанатов команды от остального стадиона.

    «Наши фанаты – культурные и интеллигентные, и матчи проходят без эксцессов. Я провел несколько встреч с болельщиками, и хочу, чтобы они знали, что клуб не имеет ничего против снятия решеток, однако такое решение принимается не только нами, но еще и МВД. Этот вопрос находится не в нашей исключительной компетенции – необходимо соответствующее распоряжение министерства. Если мы в одностороннем порядке уберем решетки, нас могут просто лишить лицензии» – сказал Газизов.

    «Уфа» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    21.03.2017 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 22 марта 2017, 12:58

      двойные стандарты.
      МВД - это закон. разве в наших законах есть правила разделения людей? фанат, с точки зрения закона, обычный гражданин. так почему его в клетку запихивать?
      а уж если МВД не может на матчах порядок обеспечить - это его их проблемы.

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