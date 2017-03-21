«Уфа» готова убрать решетки с фанатского сектора стадиона

двойные стандарты.
МВД - это закон. разве в наших законах есть правила разделения людей? фанат, с точки зрения закона, обычный гражданин. так почему его в клетку запихивать?
а уж если МВД не может на матчах порядок обеспечить - это его их проблемы.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что руководство клуба не против убрать решетки с фанатского сектора стадиона «Нефтяник». Однако, по словам функционера, на это требуется согласование МВД. Напомним, ранее болельщики уфимского клуба создали петицию, с просьбой убрать «клетку», отделяющую сектор фанатов команды от остального стадиона.
«Наши фанаты – культурные и интеллигентные, и матчи проходят без эксцессов. Я провел несколько встреч с болельщиками, и хочу, чтобы они знали, что клуб не имеет ничего против снятия решеток, однако такое решение принимается не только нами, но еще и МВД. Этот вопрос находится не в нашей исключительной компетенции – необходимо соответствующее распоряжение министерства. Если мы в одностороннем порядке уберем решетки, нас могут просто лишить лицензии» – сказал Газизов.
«Уфа» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.