«Уфа» готова убрать решетки с фанатского сектора стадиона

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что руководство клуба не против убрать решетки с фанатского сектора стадиона «Нефтяник». Однако, по словам функционера, на это требуется согласование МВД. Напомним, ранее болельщики уфимского клуба создали петицию, с просьбой убрать «клетку», отделяющую сектор фанатов команды от остального стадиона.

«Наши фанаты – культурные и интеллигентные, и матчи проходят без эксцессов. Я провел несколько встреч с болельщиками, и хочу, чтобы они знали, что клуб не имеет ничего против снятия решеток, однако такое решение принимается не только нами, но еще и МВД. Этот вопрос находится не в нашей исключительной компетенции – необходимо соответствующее распоряжение министерства. Если мы в одностороннем порядке уберем решетки, нас могут просто лишить лицензии» – сказал Газизов.

«Уфа» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ.