Алькасер может покинуть «Барселону» по окончании сезона

Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб. Сообщается, что футболист не видит перспектив в стане каталонской команды, так как получает слишком мало игрового времени.

Напомним, испанец перешел в «Барселону» из «Валенсии» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В текущем сезоне Алькасер провел 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.