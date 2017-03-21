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    Алькасер может покинуть «Барселону» по окончании сезона

    Нападающий «Барселоны» Пако Алькасер в ближайшее трансферное окно может покинуть клуб. Сообщается, что футболист не видит перспектив в стане каталонской команды, так как получает слишком мало игрового времени.

    Напомним, испанец перешел в «Барселону» из «Валенсии» летом 2016 года. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В текущем сезоне Алькасер провел 13 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

    Источник: Mundodeportivo

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    21.03.2017 15:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 марта 2017, 16:30

      Он знал куда идет. Не получилось у него Суареса на лавочку посадить. Значит надо менять прописку. И Турана с собой прихватить.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 21 марта 2017, 16:10

      Это Полено еще мало времени получает???
      А те же деньги, что руководство слило на этот трансфер - получится вернуть??

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