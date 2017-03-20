Ибрагимович – о фото с Хуаном Карлосом I: «Король признал короля»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, проведший встречу с бывшим королем Испании Хуаном Карлосом I, выложил на своей странице в Instagram фотографию с монархом, сопроводив ее подписью: «Король признал короля».

Напомним, швед присоединился к манкунианцам минувшим летом. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 41 матч, записав в свой актив 26 голов и девять результативных передач.