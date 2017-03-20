Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович – о фото с Хуаном Карлосом I: «Король признал короля»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, проведший встречу с бывшим королем Испании Хуаном Карлосом I, выложил на своей странице в Instagram фотографию с монархом, сопроводив ее подписью: «Король признал короля».

    Напомним, швед присоединился к манкунианцам минувшим летом. В текущем сезоне 35-летний футболист провел 41 матч, записав в свой актив 26 голов и девять результативных передач.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.03.2017 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 21 марта 2017, 08:41

      Ибра молодца))) Как всегда в своем репертуаре))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 20 марта 2017, 20:43

      Пуховик)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 20 марта 2017, 20:32

      причем в этой фразе ибра подразумевал, что до сих пор Хуан Карлос был нелегитимный))) ну а теперь может спокойно помереть старикан.. сам ибра прикоснулся к нему...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 марта 2017, 19:13

      за словом в карман не полезет ... ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      sold93 20 марта 2017, 19:12

      Златан как обычно)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11