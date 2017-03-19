Пономарев: «ЦСКА способен догнать «Спартак» и побороться за чемпионство»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что на данный момент московский клуб демонстрирует качественный футбол и способен побороться со «Спартаком» за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«Мне очень нравится, как сейчас выглядит и играет ЦСКА. Команда показывает интересный атакующий футбол. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко перестроил игру, и теперь на них приятно смотреть.

Будет очень тяжело догнать «Спартак» в чемпионате, но ЦСКА может это сделать. Командам предстоит очная встреча. Плюс спартаковцы еще сыграют против «Зенита» и «Ростова». Именно в этих матчах они могут потерять очки. Верю, что ЦСКА догонит «Спартак» и поборется за чемпионство», – сказал Пономарев.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, обгоняя идущий на втором месте ЦСКА на шесть очков. Отметим, что московские клубы проведут очную встречу 29 апреля.