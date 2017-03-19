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    Пономарев: «ЦСКА способен догнать «Спартак» и побороться за чемпионство»

    Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что на данный момент московский клуб демонстрирует качественный футбол и способен побороться со «Спартаком» за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    «Мне очень нравится, как сейчас выглядит и играет ЦСКА. Команда показывает интересный атакующий футбол. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко перестроил игру, и теперь на них приятно смотреть.

    Будет очень тяжело догнать «Спартак» в чемпионате, но ЦСКА может это сделать. Командам предстоит очная встреча. Плюс спартаковцы еще сыграют против «Зенита» и «Ростова». Именно в этих матчах они могут потерять очки. Верю, что ЦСКА догонит «Спартак» и поборется за чемпионство», – сказал Пономарев.

    На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, обгоняя идущий на втором месте ЦСКА на шесть очков. Отметим, что московские клубы проведут очную встречу 29 апреля.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.03.2017 20:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 марта 2017, 10:10

      Да, Спартаку ещё предстоит сыграть и с Амкаром, и с Терком, и с Ростовом, и с Уфой.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 00:36

      Пономарёв увы далеко не эксперт.Вот если бы был экспертом, то не пел бы дифирамбы армейцам после игры с Тереком.Грозненцы имеют какую то пагубную привычку сливать свои матчи именно весной.Так что пока это совсем не показатель.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 марта 2017, 22:36

      Не в этом году.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 марта 2017, 22:34

      еще один невыигранный матч спама и будет веселее.. )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 19 марта 2017, 21:41

      Не ну я конечно буду очень рад этому,но надо реально смотреть на вещи... ас ЦСКА не способен биться за чемпионство

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 марта 2017, 20:37

      Согласен с Пономарёвым полностью! И ждал этого долгие семь лет! Ну, а повысится исполнительское мастерство и взаимопонимание в атаке, то и мячей забивать будут больше!

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 19 марта 2017, 20:29

      Почему ЦСКА вдруг стал обзываться "московским"? "АРМЕЙСКИЙ" -согласен. Ведь масковский, народный - это только Спартак. Не путайте! С ув.

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      Рейтинг: +4024

      raritet > yarik1_78 19 марта 2017, 22:07

      Еще все очень может быть , дай бог каждому по заслугам.

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > yarik1_78 21 марта 2017, 00:02

      Уважаемый, yarik1_78 ,прикуси свои пальцы, что клаву лижут. Спартак хоть и не любим мной, но по игре пока достойней всех...ЦСКА, команда юности моей, - заслуженный капитан Советского Союза желает вам побед! С ув.

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