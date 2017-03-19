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  • Пономарев: «ЦСКА способен догнать «Спартак» и побороться за чемпионство»

Пономарев: «ЦСКА способен догнать «Спартак» и побороться за чемпионство»

19 марта 2017, 20:22
9

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил мнение, что на данный момент московский клуб демонстрирует качественный футбол и способен побороться со «Спартаком» за чемпионство по итогам нынешнего сезона.

«Мне очень нравится, как сейчас выглядит и играет ЦСКА. Команда показывает интересный атакующий футбол. Главный тренер армейцев Виктор Гончаренко перестроил игру, и теперь на них приятно смотреть.

Будет очень тяжело догнать «Спартак» в чемпионате, но ЦСКА может это сделать. Командам предстоит очная встреча. Плюс спартаковцы еще сыграют против «Зенита» и «Ростова». Именно в этих матчах они могут потерять очки. Верю, что ЦСКА догонит «Спартак» и поборется за чемпионство», – сказал Пономарев.

На данный момент «Спартак» единолично возглавляет турнирную таблицу РФПЛ, обгоняя идущий на втором месте ЦСКА на шесть очков. Отметим, что московские клубы проведут очную встречу 29 апреля.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (9)
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Par Mezan
1489944572
Почему ЦСКА вдруг стал обзываться "московским"? "АРМЕЙСКИЙ" -согласен. Ведь масковский, народный - это только Спартак. Не путайте! С ув.
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cska-62
1489945041
Согласен с Пономарёвым полностью! И ждал этого долгие семь лет! Ну, а повысится исполнительское мастерство и взаимопонимание в атаке, то и мячей забивать будут больше!
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sobaka120982
1489948898
Не ну я конечно буду очень рад этому,но надо реально смотреть на вещи... ас ЦСКА не способен биться за чемпионство
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mihail200606
1489952064
еще один невыигранный матч спама и будет веселее.. )))
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Диктор
1489952165
Не в этом году.
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Мары
1489959367
Пономарёв увы далеко не эксперт.Вот если бы был экспертом, то не пел бы дифирамбы армейцам после игры с Тереком.Грозненцы имеют какую то пагубную привычку сливать свои матчи именно весной.Так что пока это совсем не показатель.
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vladimir-7
1489993841
Да, Спартаку ещё предстоит сыграть и с Амкаром, и с Терком, и с Ростовом, и с Уфой.
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