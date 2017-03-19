Гол Ионова принес ЦСКА три очка в матче с «Тереком» и помог армейцам сократить отставание от «Спартака»

Сегодня в Грозном прошел матч 20-го тура РФПЛ между «Тереком» и ЦСКА. Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0 – автором единственного гола стал Алексей Ионов.

Таким образом, московский клуб после этой победы набрал 39 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть баллов.

Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.