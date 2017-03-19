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    Гол Ионова принес ЦСКА три очка в матче с «Тереком» и помог армейцам сократить отставание от «Спартака»

    Сегодня в Грозном прошел матч 20-го тура РФПЛ между «Тереком» и ЦСКА. Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0 – автором единственного гола стал Алексей Ионов.

    Таким образом, московский клуб после этой победы набрал 39 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Спартака» на шесть баллов.

    Представляем вашему вниманию единственный забитый мяч данной встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 18:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 20 марта 2017, 05:28

      ЦСКА выздоравливает потихоньку.Гончаренко наводит порядок,игра возвращается.Спартаку будет тяжко...Надеюсь что справится.Впрочем очная схватка всё и покажет!.Зенит же просто удручает....Луческу срочно искать другой "табор"!!

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 19 марта 2017, 20:31

      Ионов совсем по другому стал играть при Гончаренко...Это радует...Удачи парню и ЦСКА...

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 19 марта 2017, 18:33

      Осталось 6 очков. Всех болельщиков ЦСКА с победой!

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      Рейтинг: +628

      kanav67 19 марта 2017, 17:31

      Не зависимо от мощной поддержки со стороны привилегированного болельщика Терека ЦСКА легко и непринужденно ведет игру. Разве РФС так разрешает поддерживать свою комапнду?

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      Рейтинг: +121

      rashidinho > kanav67 19 марта 2017, 17:35

      они ж дебилы просто.. запретили бы это наконец когда нибудь... чтобы терек пал в низшую лигу со своим новым стадионом

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