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    Защитник «Монако» Менди может перейти в «Арсенал»

    Защитник «Монако» Бенжамен Менди может продолжить карьеру в АПЛ. По информации источника, в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Арсенал», который желает приобрести француза в летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

    В нынешнем сезоне чемпионата Франции Менди провел 18 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Рыночная стоимость защитника составляет 9 миллионов евро.

    Источник: L' Equipe

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    19.03.2017 14:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 19 марта 2017, 14:48

      цена не менее 35-40 по нынешним ценам, хороший игрок, пригодился бы обсолютно любому топовому клубу, быстрый, техничный, при этом в защите он отличный

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 19 марта 2017, 14:45

      Он великолепный игрок , переход в Арсенал был бы странной идеей ,потому что если переходить то на более высокий уровень,а Арсенал сейчас абсолютно не уровень Монако.Еще меня в этой новости рассмешило цена игрока ,эту сумму надо умножить как минимум на пять.

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