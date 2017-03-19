Ибрагимович продлит контракт с «МЮ», если его зарплата будет увеличена

непонятно только за что два лодыря получают такие деньги!Ибра эту зп вполне заслуживает
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович готов остаться в английском клубе на следующий сезон. Напомним, что контракт 35-летнего шведа с «красными дьяволами» истекает этим летом.
Сообщается, что форвард согласен продлить соглашение с манкунианцами, если руководство «МЮ» поднимет ему зарплату до 300 тысяч фунтов в неделю.
Стоит отметить, что столько зарабатывают его одноклубники Уэйн Руни и Поль Погба.
В нынешнем розыгрыше АПЛ Ибрагимович забил 15 голов в 25 матчах.