Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ибрагимович продлит контракт с «МЮ», если его зарплата будет увеличена

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович готов остаться в английском клубе на следующий сезон. Напомним, что контракт 35-летнего шведа с «красными дьяволами» истекает этим летом.

    Сообщается, что форвард согласен продлить соглашение с манкунианцами, если руководство «МЮ» поднимет ему зарплату до 300 тысяч фунтов в неделю.

    Стоит отметить, что столько зарабатывают его одноклубники Уэйн Руни и Поль Погба.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Ибрагимович забил 15 голов в 25 матчах.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 12:07
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +33

      alexarh 20 марта 2017, 13:55

      непонятно только за что два лодыря получают такие деньги!Ибра эту зп вполне заслуживает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 19 марта 2017, 19:24

      на один сезон можно ему и дать бабосиков сколько просит!)так или иначе Ибре не долго осталось на высшем уровне играть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 марта 2017, 19:24

      Ибра заслужил такую зп

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 марта 2017, 17:28

      Над Ибрагимовичем время не властно похоже! Думаю он и в 40 лет не намного хуже играть будет, чем сейчас!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 19 марта 2017, 16:41

      А почему и нет? Ибра сезон еще точно отстреляет, потом скорее всего будет спад.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 19 марта 2017, 15:21

      Ибра заслужил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 19 марта 2017, 14:26

      Ибра мужик хоть и старый, но старается и отрабатывает на 100%.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 марта 2017, 14:08

      погба ни за что столько зарабатывает

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > 84aivengo 19 марта 2017, 16:41

      Слезь с дивана и посмотри статистику Погба в играх МЮ.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      EVGEN13RUS 19 марта 2017, 13:17

      Ну да за деньгами в Китай, ну по с равнению с погба, да не справедливо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 19 марта 2017, 13:13

      Правильно делает. А наши и без игры бабло требуют

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11