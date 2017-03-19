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    СМИ: «Манчестер Сити» оценивает Бонуччи в 50 миллионов

    «Манчестер Сити» готов в летнее трансферное окно попытаться приобрести у «Ювентуса» защитника Леонардо Бонуччи. Как сообщается, манкунианцы оценивают футболиста в 50 миллионов фунтов стерлингов. При переходе в английский клуб зарплата Бонуччи может составить 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что вдвое больше, чем он получает в «Ювентусе».

    Бонуччи в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил два гола.

    Источник: Daily Star

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    19.03.2017 08:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +201

      falanor 19 марта 2017, 14:12

      50 лямов за защитника которому через полтора месяца стукнет 30...... уволить весь селекционный отдел МС срочно потому что там сидят неадекватные люди.

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