СМИ: «Манчестер Сити» оценивает Бонуччи в 50 миллионов

«Манчестер Сити» готов в летнее трансферное окно попытаться приобрести у «Ювентуса» защитника Леонардо Бонуччи. Как сообщается, манкунианцы оценивают футболиста в 50 миллионов фунтов стерлингов. При переходе в английский клуб зарплата Бонуччи может составить 220 тысяч фунтов стерлингов в неделю, что вдвое больше, чем он получает в «Ювентусе».

Бонуччи в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил два гола.