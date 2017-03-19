Лукаку имеет право покинуть «Эвертон» этим летом

«Эвертон» не сможет влиять на переход нападающего команды Ромелы Лукаку. Как утверждается, при подписании контракта с игроком прошлым летом «ириски» согласились на пункт, по которому футболист сам станет решать данный вопрос. Ранее бельгиец отверг продление соглашения с «Эвертоном», предлагавший ему 130 тысяч фунтов в неделю.

Лукаку в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 28 матчей, в которых забил 21 гол и отдал шесть результативных передач.