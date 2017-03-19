Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лукаку имеет право покинуть «Эвертон» этим летом

    «Эвертон» не сможет влиять на переход нападающего команды Ромелы Лукаку. Как утверждается, при подписании контракта с игроком прошлым летом «ириски» согласились на пункт, по которому футболист сам станет решать данный вопрос. Ранее бельгиец отверг продление соглашения с «Эвертоном», предлагавший ему 130 тысяч фунтов в неделю.

    Лукаку в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 28 матчей, в которых забил 21 гол и отдал шесть результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 08:09
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 19 марта 2017, 08:42

      Лучше бы оставался... Он там к месту, а вдруг, не потянет команду выше классом?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11