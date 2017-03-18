Мещеряков: «Зенит» предлагал «Локомотиву» деньги за победу над «Спартаком»? Это смешная история»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после матча 20-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Спартаком» (1:1) прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» готов был заплатить игрокам красно-зеленых по 30 тысяч евро за победу в московском дерби.

«Стимулирование игроков «Локомотива» «Зенитом»? Как бы так помягче сказать… Это игра, в которой никто никого не будет стимулировать. Это смешная история. Не хочу ли я взять сейчас с «Зенита» деньги? Ага, сейчас позвоню! Клубу, конечно, хочется увеличить бюджет», – сказал Мещеряков.

Таким образом, «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» остался на 10-й позиции.