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    Мещеряков: «Зенит» предлагал «Локомотиву» деньги за победу над «Спартаком»? Это смешная история»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после матча 20-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Спартаком» (1:1) прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» готов был заплатить игрокам красно-зеленых по 30 тысяч евро за победу в московском дерби.

    «Стимулирование игроков «Локомотива» «Зенитом»? Как бы так помягче сказать… Это игра, в которой никто никого не будет стимулировать. Это смешная история. Не хочу ли я взять сейчас с «Зенита» деньги? Ага, сейчас позвоню! Клубу, конечно, хочется увеличить бюджет», – сказал Мещеряков.

    Таким образом, «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» остался на 10-й позиции.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.03.2017 19:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 марта 2017, 07:12

      Если даже предлагал......Локо сыграл вничью и отнял у пищевика 2 очка....пусть Зеня заплатит по 20 кусков за ничью)))

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 марта 2017, 06:44

      Желтая пресса уже чего только не придумает...

      0
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 19 марта 2017, 00:30

      Дерь мовое послание. Тьфу, ган Доны придумали...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 18 марта 2017, 22:45

      не получилось калымнуть, мож хоть по чирику кинут за очко

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 марта 2017, 21:00

      Даже ,если это ложь или шутка,то здесь на сайте не детки собрались,
      здесь все по взрослому...
      А ежель хотите пиз дуна гонять ,свяжитесь с ВВС и Comedy Club,
      там и выё бы вай тесь,чмошники!

      3
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      Рейтинг: -16

      мыцык 18 марта 2017, 20:28

      Дыма без огня не бывает.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 19:47

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Значит уже попилили по карманам.
      Хм.

      -4
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      Рейтинг: +6307

      порт 18 марта 2017, 19:32

      Баба Клава пошутила, а все поверили.

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 18 марта 2017, 19:29

      Понятно уже присвоил денежки..............

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 марта 2017, 19:26

      по пятнашке локо заработал...

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