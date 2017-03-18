Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мещеряков: «Зенит» предлагал «Локомотиву» деньги за победу над «Спартаком»? Это смешная история»

Мещеряков: «Зенит» предлагал «Локомотиву» деньги за победу над «Спартаком»? Это смешная история»

18 марта 2017, 19:21
14

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков после матча 20-го тура РФПЛ между железнодорожниками и «Спартаком» (1:1) прокомментировал информацию, согласно которой «Зенит» готов был заплатить игрокам красно-зеленых по 30 тысяч евро за победу в московском дерби.

«Стимулирование игроков «Локомотива» «Зенитом»? Как бы так помягче сказать… Это игра, в которой никто никого не будет стимулировать. Это смешная история. Не хочу ли я взять сейчас с «Зенита» деньги? Ага, сейчас позвоню! Клубу, конечно, хочется увеличить бюджет», – сказал Мещеряков.

Таким образом, «Спартак» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» остался на 10-й позиции.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
84aivengo
1489854401
по пятнашке локо заработал...
Ответить
Andrew01
1489854554
Понятно уже присвоил денежки..............
Ответить
порт
1489854767
Баба Клава пошутила, а все поверили.
Ответить
Мары
1489855665
Значит уже попилили по карманам. Хм.
Ответить
мыцык
1489858125
Дыма без огня не бывает.
Ответить
alex1951
1489860005
Даже ,если это ложь или шутка,то здесь на сайте не детки собрались, здесь все по взрослому... А ежель хотите пиз дуна гонять ,свяжитесь с ВВС и Comedy Club, там и выё бы вай тесь,чмошники!
Ответить
Мясной Упырь
1489866342
не получилось калымнуть, мож хоть по чирику кинут за очко
Ответить
GoLenaStop
1489872614
Дерь мовое послание. Тьфу, ган Доны придумали...
Ответить
Аид666
1489895081
Желтая пресса уже чего только не придумает...
Ответить
a-rakhmatov
1489896742
Если даже предлагал......Локо сыграл вничью и отнял у пищевика 2 очка....пусть Зеня заплатит по 20 кусков за ничью)))
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+