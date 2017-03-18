Прядкин: «Никаких вопросов по судейству матча «Локомотив» – «Спартак» быть не может»

Хороший матч, хорошо отсудила бригада арбитров! Офсайд точно был, немного наш прыгун влез за спины защитников. Маленькие помарки были, но в обе стороны, да и не значительные, все мы ошибаемся. Так что за матч строгая 4, зрелищно, красиво, без скандалов. Спасибо за хороший футбол.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о матче 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью 1:1. Авторами голов стали Ари и Квинси Промес.
«Матч хороший. Над «Спартаком» довлел результат, нельзя терять очки. «Локомотив» с самоотдачей играл. Никаких вопросов по судейству быть не может», – сказал Прядкин.
«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, «Локомотив» – на 10-м месте.