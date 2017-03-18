Прядкин: «Никаких вопросов по судейству матча «Локомотив» – «Спартак» быть не может»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о матче 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью 1:1. Авторами голов стали Ари и Квинси Промес.

«Матч хороший. Над «Спартаком» довлел результат, нельзя терять очки. «Локомотив» с самоотдачей играл. Никаких вопросов по судейству быть не может», – сказал Прядкин.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, «Локомотив» – на 10-м месте.