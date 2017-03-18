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    Прядкин: «Никаких вопросов по судейству матча «Локомотив» – «Спартак» быть не может»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился мнением о матче 20-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Спартаком». Напомним, встреча завершилась вничью 1:1. Авторами голов стали Ари и Квинси Промес.

    «Матч хороший. Над «Спартаком» довлел результат, нельзя терять очки. «Локомотив» с самоотдачей играл. Никаких вопросов по судейству быть не может», – сказал Прядкин.

    «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, «Локомотив» – на 10-м месте.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.03.2017 19:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25

      BatmanIsJesus 18 марта 2017, 20:35

      Хороший матч, хорошо отсудила бригада арбитров! Офсайд точно был, немного наш прыгун влез за спины защитников. Маленькие помарки были, но в обе стороны, да и не значительные, все мы ошибаемся. Так что за матч строгая 4, зрелищно, красиво, без скандалов. Спасибо за хороший футбол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Вервольф 18 марта 2017, 20:17

      Как беспристрастный зритель этого матча, могу сказать, что к судье никаких вопросов у меня нет. Явных поводов для пенальти ни в одной, ни в другой штрафной не было. Зе Луиш на полкорпуса был в офсайде, да и в любом случае, он побежал забивать после свистка, когда игрок соперника остановились, так что взятие ворот никак не могло состояться.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 19:54

      Не плохо рефери отсудил.Да и игроки неразрешимых задач перед ним не ставили.Всегда бы так.

      -3
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      Рейтинг: +8018

      nik55 18 марта 2017, 19:32

      а вопросы есть

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > nik55 18 марта 2017, 19:36

      вопросы будут только у самых глупых людей... судья ошибался в обе стороны равнозначно...

      2
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      Рейтинг: +8018

      nik55 18 марта 2017, 19:27

      это кто

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