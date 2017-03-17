ЦСКА продлит контракт с Тошичем

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич ведет с клубом переговоры о продлении контракта. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

«С Зораном Тошичем мы находимся сейчас в процессе обсуждения. Думаю, все будет нормально. Есть высокая вероятность, что контракт будет продлен», – сказал Бабаев.

Напомним, что контракт Тошича с ЦСКА истекает этим летом. В нынешнем сезоне чемпионата России хавбек провел 16 матчей, забив один гол и сделав три результативные передачи.