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    ЦСКА продлит контракт с Тошичем

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич ведет с клубом переговоры о продлении контракта. Об этом сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

    «С Зораном Тошичем мы находимся сейчас в процессе обсуждения. Думаю, все будет нормально. Есть высокая вероятность, что контракт будет продлен», – сказал Бабаев.

    Напомним, что контракт Тошича с ЦСКА истекает этим летом. В нынешнем сезоне чемпионата России хавбек провел 16 матчей, забив один гол и сделав три результативные передачи.

    Источник: Известия

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    17.03.2017 14:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 18 марта 2017, 21:15

      Он только весной играет хорошо

      0
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      Рейтинг: +295

      Эд1970 17 марта 2017, 22:07

      Старый конь еще поиграет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 17 марта 2017, 19:08

      Зоран много сделал для ЦСКА, но для новой схемы явно не подходит.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 марта 2017, 17:24

      Отлично! Зоран ещё поиграет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 16:07

      По сравнению с прошлыми годами не много сдал, но игрок хороший.И главное полезный.

      -2
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      Рейтинг: +840

      vovan55 17 марта 2017, 14:57

      нормальный игрок, ещё поиграет...

      0
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