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    Моуринью — о моменте с бананом: «Рохо устал и попросил банан. В этом нет ничего смешного»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал момент на 73-й минуте матча Лиги Европы против «Ростова» (1:0).

    «Если вы когда-нибудь уставали — а я уставал много раз —, то вы должны знать, что телу в таких ситуациях необходима пища. Игрок просто попросил у меня банан. В этом нет ничего смешного. Это проявление уважения к футболисту», — сказал португалец.

    Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 14:00 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    17.03.2017 01:49
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 марта 2017, 10:32

      Полноватого кипера "Саттона" за этот трюк отстранили от футбола, а он даже на поле не был...Надо проверить может какая-то контора принимала ставки на то, что Рохо съест банан...Представляете какой коэффициент бы был))))

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich 17 марта 2017, 10:02

      Чистой воды - ДОПИНГ!

      0
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      Рейтинг: +265

      Dos_Santos 17 марта 2017, 08:28

      Рохо так мило его затрепал пока шел, прям даже смешно показалось. Не ожидал такого поворота

      -1
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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 17 марта 2017, 07:14

      Нормальное поощерение в ходе матча...что такого криминального?

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 марта 2017, 05:02

      Дрессирует он их, однако.

      3
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 марта 2017, 03:12

      Все правильно сделал!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      Dan93 17 марта 2017, 02:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дал обезьянке банан :)

      -7
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 17 марта 2017, 02:08

      А вИдь и павда,что здеся смишного?Он жЫ не гoвна ему дал.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Тяп-Ляп. 17 марта 2017, 05:09

      А даже, если бы и говна. В чём криминал?

      1
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 17 марта 2017, 01:55

      Ага, клоун, так и скажи, решил просто публику повеселить. Ещё посмотрим как вы дальше по турниру пройдёте

      -3
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