Моуринью — о моменте с бананом: «Рохо устал и попросил банан. В этом нет ничего смешного»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал момент на 73-й минуте матча Лиги Европы против «Ростова» (1:0).

«Если вы когда-нибудь уставали — а я уставал много раз —, то вы должны знать, что телу в таких ситуациях необходима пища. Игрок просто попросил у меня банан. В этом нет ничего смешного. Это проявление уважения к футболисту», — сказал португалец.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится 14:00 по московскому времени.