Экс-футболистка сборной Италии станет первой женщиной-тренером мужской команды в истории страны

На следующей неделе Патриция Панико возглавит сборную Италии до 16-ти лет. Команда проведет два товарищеский матча против сборной Германии.

Экс-игрок сборной станет первой женщиной в истории итальянского футбола, которая возглавит мужскую сборную.

Ранее 42-летняя итальянка выступала за национальную сборную.