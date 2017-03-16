Экс-футболистка сборной Италии станет первой женщиной-тренером мужской команды в истории страны

Если она какой-нибудь футбольный гений или больше прям вообще некого было назначать, то почему бы и нет, хотя молодым нужна жёсткая рука, как по мне. А так это назначение больше на выпендрёжь похоже
На следующей неделе Патриция Панико возглавит сборную Италии до 16-ти лет. Команда проведет два товарищеский матча против сборной Германии.
Экс-игрок сборной станет первой женщиной в истории итальянского футбола, которая возглавит мужскую сборную.
Ранее 42-летняя итальянка выступала за национальную сборную.