Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-футболистка сборной Италии станет первой женщиной-тренером мужской команды в истории страны

    На следующей неделе Патриция Панико возглавит сборную Италии до 16-ти лет. Команда проведет два товарищеский матча против сборной Германии.

    Экс-игрок сборной станет первой женщиной в истории итальянского футбола, которая возглавит мужскую сборную.

    Ранее 42-летняя итальянка выступала за национальную сборную.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.03.2017 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +520

      Boozman 17 марта 2017, 00:05

      Если она какой-нибудь футбольный гений или больше прям вообще некого было назначать, то почему бы и нет, хотя молодым нужна жёсткая рука, как по мне. А так это назначение больше на выпендрёжь похоже

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11