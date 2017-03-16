Дзюба может пропустить матч против тульского «Арсенала» из-за повреждения

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустил две тренировки команды. Сообщается, что у футболиста обнаружены проблемы с икроножной мышцей после матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

Существует вероятность, по которой игрок пропустит ближайший матч чемпионата России против тульского «Арсенала», который состоится 19 марта в 19:30 по московскому времени.

В текущем сезоне на счету Дзюбы 22 матча и девять забитых голов во всех турнирах.