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    Дзюба может пропустить матч против тульского «Арсенала» из-за повреждения

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пропустил две тренировки команды. Сообщается, что у футболиста обнаружены проблемы с икроножной мышцей после матча 19-го тура РФПЛ против «Амкара» (0:1).

    Существует вероятность, по которой игрок пропустит ближайший матч чемпионата России против тульского «Арсенала», который состоится 19 марта в 19:30 по московскому времени.

    В текущем сезоне на счету Дзюбы 22 матча и девять забитых голов во всех турнирах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2017 14:22
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 17 марта 2017, 15:19

      а если ещё и Кокорина не выпустят, то Арсеналу не поздоровится, может быть даже разгром

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 16 марта 2017, 22:12

      Да отправьте вы его в Китай.
      Мож обратно с подружкой своей ХАЛКообразной вернётся.

      -3
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 16 марта 2017, 20:36

      Свой игрок в чужой команде. Побыстрее выздоровел бы!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 16 марта 2017, 18:56

      Оказывается, больше всех в Зените играет Кокорин - 1555 минут в РФПЛ. Системообразующий игрок! Без него никуда и никак!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Артист61 16 марта 2017, 16:41

      Одним бревном на поле меньше...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 16 марта 2017, 16:13

      появился хороший шанс у Луческу поменять тактику и понять что Дзюба не уровень Зенита

      0
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 16 марта 2017, 16:10

      Ой девочка приболела

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2697

      turist82 16 марта 2017, 15:54

      Делаем ставки, на что будет жаловаться цыган после поражения от Арсенала? ))) На вмешательство инопланетян?

      2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 16 марта 2017, 15:13

      не велика потеря

      0
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      Рейтинг: +2697

      turist82 16 марта 2017, 15:06

      Ну-с...поболеем за Арсенал в этом матче!

      2
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