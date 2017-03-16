Пресс-аташе «Ростова»: «Сделаем все возможное, чтобы к матчу с «Краснодаром» поле было готово»

Пресс-аташе «Ростова» Иван Бодылевский заявил, что агрономы поля стадиона «Олимп-2» намерены подготовить газон к матчу 21-го тура чемпионата России против «Краснодара». Напомним, ранее комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей наложила запрет на проведение игр на стадионе в Ростове-на-Дону.

«Агрономы «Ростова» сделают все возможное, чтобы к матчу с «Краснодаром» поле на «Олимпе-2» было готово к матчу», – сказал Бодылевский.

Встреча состоится в конце марта – начале апреля.