Заместитель губернатора Ростовской области: «Общая задолженность «Ростова» – 360 миллионов»

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о финансовой ситуации в «Ростове». По его словам, футболистам и сотрудникам клуба полностью выплачена зарплата за 2016 год.

«На данный момент полностью выплачена зарплата за 2016 год. Зарплата за январь, которая должна была быть выплачена в феврале, будет выплачена до конца марта, за февраль – в начале апреля. Таким образом, отставание от графика платежей составляет сейчас один месяц.

Общая задолженность составляет порядка 360 миллионов рублей и состоит из двух частей. Первая – налоги на фонд по оплате труда, вторая – премиальные основному составу и тренерам, которые не выплачивались в текущем сезоне и составляют 110 миллионов рублей. Зарплата обслуживающему персоналу выплачивается регулярно.

Причина образовавшихся долгов заключается в том, что в предыдущие годы доходы и расходы не были сбалансированы. Расходы клуба превышали доходы, и задолженность росла. И только с июля 2016 года удалось ситуацию существенно переломить – сейчас задолженность становится все меньше», – сказал Гуськов.

16 марта «Ростову» предстоит ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Начало матча в 23:05 по московскому времени.