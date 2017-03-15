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    Заместитель губернатора Ростовской области: «Общая задолженность «Ростова» – 360 миллионов»

    Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о финансовой ситуации в «Ростове». По его словам, футболистам и сотрудникам клуба полностью выплачена зарплата за 2016 год.

    «На данный момент полностью выплачена зарплата за 2016 год. Зарплата за январь, которая должна была быть выплачена в феврале, будет выплачена до конца марта, за февраль – в начале апреля. Таким образом, отставание от графика платежей составляет сейчас один месяц.

    Общая задолженность составляет порядка 360 миллионов рублей и состоит из двух частей. Первая – налоги на фонд по оплате труда, вторая – премиальные основному составу и тренерам, которые не выплачивались в текущем сезоне и составляют 110 миллионов рублей. Зарплата обслуживающему персоналу выплачивается регулярно.

    Причина образовавшихся долгов заключается в том, что в предыдущие годы доходы и расходы не были сбалансированы. Расходы клуба превышали доходы, и задолженность росла. И только с июля 2016 года удалось ситуацию существенно переломить – сейчас задолженность становится все меньше», – сказал Гуськов.

    16 марта «Ростову» предстоит ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Начало матча в 23:05 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    15.03.2017 22:44
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 17 марта 2017, 03:28

      А как же от евро кубков премия ее уж точно хватило бы чтобы все долги закрыть или ее уже распидили ?

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 16 марта 2017, 11:19

      Надо игрой деньги зарабатывать, сегодня хотя бы ничейку сгонять, и уже денег поднимут, а вдруг.. чудо и тогда совсем неплохой куш!

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 марта 2017, 10:23

      Похоже, в Ростове всё хорошо с дорогами, школами и больницами. Средняя пенсия около 50 000 руб., а зарплата ещё выше. За то, что бюджет содержит этих "профессионалов" - билеты на матчи должны быть бесплатными!!!

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 марта 2017, 09:37

      ...и все 360 должны Бердыеву )))

      -1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 марта 2017, 07:34

      Данная ситуация еще раз показывает, что и в футбольном менеджменте и на уровне правительства всей страны, находятся идиоты и воры, которые не способны толково омуществлять менеджмент. Поля в отвратительном состоянии, новые стадионы которые будут построены к ЧМ 2018 будут огромным баластом висеть на федеральном бюджете, требую на свое содержание миллионы рублей, вместе с клубами и не заслуженными зарплатами игроков. Права на показ нашего чемпионата никто и никогда не купит. Никому не иниересно смотреть на это плачевное зрелище под названием российский футбол. Мутко молодец!!! Знает как разваливать спорт и футбол в РФ. Он наверное на окладе в ЦРУ и МИ-6 сидит, как и все правительство РФ. Наверное им платят за то, чтобы они регулярно наиягивали всю страну на "шишку"

      2
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 16 марта 2017, 07:30

      Думаю там Бердыев оперирует суммами по-крупнее)))

      -1
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 16 марта 2017, 07:29

      копейки, отобьют на выплатах УЕФА!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 16 марта 2017, 06:14

      Гордость России в плачевном состоянии,газона хорошего нет,куда смотрит Мутко

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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 16 марта 2017, 00:33

      выиграют ЛЧ и погасят все долги )))

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 марта 2017, 00:10

      Надо зарабатывать в еврокубках

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