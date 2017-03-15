Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Заместитель губернатора Ростовской области: «Общая задолженность «Ростова» – 360 миллионов»

Заместитель губернатора Ростовской области: «Общая задолженность «Ростова» – 360 миллионов»

15 марта 2017, 22:44
11

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов рассказал о финансовой ситуации в «Ростове». По его словам, футболистам и сотрудникам клуба полностью выплачена зарплата за 2016 год.

«На данный момент полностью выплачена зарплата за 2016 год. Зарплата за январь, которая должна была быть выплачена в феврале, будет выплачена до конца марта, за февраль – в начале апреля. Таким образом, отставание от графика платежей составляет сейчас один месяц.

Общая задолженность составляет порядка 360 миллионов рублей и состоит из двух частей. Первая – налоги на фонд по оплате труда, вторая – премиальные основному составу и тренерам, которые не выплачивались в текущем сезоне и составляют 110 миллионов рублей. Зарплата обслуживающему персоналу выплачивается регулярно.

Причина образовавшихся долгов заключается в том, что в предыдущие годы доходы и расходы не были сбалансированы. Расходы клуба превышали доходы, и задолженность росла. И только с июля 2016 года удалось ситуацию существенно переломить – сейчас задолженность становится все меньше», – сказал Гуськов.

16 марта «Ростову» предстоит ответная игра 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Начало матча в 23:05 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
каа
1489607913
360 млн?!... это же зарплата Ивановича, который за три месяца вышел на поле разок-второй и то напартачил...т.е с учетом перерыва 1 игра Ивановича обошлась зениту в четверть долгов Ростова...Еще его и берегут от "поля Амкара"...(((
Ответить
GeorgeXIII
1489613591
выиграют ЛЧ и погасят все долги )))
Ответить
ЮЗИК
1489634064
Гордость России в плачевном состоянии,газона хорошего нет,куда смотрит Мутко
Ответить
Васьок86
1489638597
копейки, отобьют на выплатах УЕФА!
Ответить
Васьок86
1489638659
Думаю там Бердыев оперирует суммами по-крупнее)))
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1489638895
Данная ситуация еще раз показывает, что и в футбольном менеджменте и на уровне правительства всей страны, находятся идиоты и воры, которые не способны толково омуществлять менеджмент. Поля в отвратительном состоянии, новые стадионы которые будут построены к ЧМ 2018 будут огромным баластом висеть на федеральном бюджете, требую на свое содержание миллионы рублей, вместе с клубами и не заслуженными зарплатами игроков. Права на показ нашего чемпионата никто и никогда не купит. Никому не иниересно смотреть на это плачевное зрелище под названием российский футбол. Мутко молодец!!! Знает как разваливать спорт и футбол в РФ. Он наверное на окладе в ЦРУ и МИ-6 сидит, как и все правительство РФ. Наверное им платят за то, чтобы они регулярно наиягивали всю страну на "шишку"
Ответить
momwig_
1489646270
...и все 360 должны Бердыеву )))
Ответить
la verdad
1489649037
Похоже, в Ростове всё хорошо с дорогами, школами и больницами. Средняя пенсия около 50 000 руб., а зарплата ещё выше. За то, что бюджет содержит этих "профессионалов" - билеты на матчи должны быть бесплатными!!!
Ответить
афоня72
1489652389
Надо игрой деньги зарабатывать, сегодня хотя бы ничейку сгонять, и уже денег поднимут, а вдруг.. чудо и тогда совсем неплохой куш!
Ответить
anri1703
1489710500
А как же от евро кубков премия ее уж точно хватило бы чтобы все долги закрыть или ее уже распидили ?
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
2
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
1
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
17
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
Вчера, 18:07
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+