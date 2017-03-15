«Терек» расторг контракт с Кеном

один матч,а у Кузяева второй сезон и не одного результативного действия
«Терек» объявил о уходе полузащитника Педро Кена из грозненской команды. Сообщается, что клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Желаем Педро Кену удачи и успехов в профессиональной карьере и в личной жизни!» – говорится в заявлении «Терека».
В нынешнем сезоне чемпионата России Кен провел лишь один матч, не сумев отметиться результативными действиями.
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— FC Terek Grozny ⚽️ (@fcterek) 15 марта 2017 г.