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    «Терек» расторг контракт с Кеном

    «Терек» объявил о уходе полузащитника Педро Кена из грозненской команды. Сообщается, что клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

    «Желаем Педро Кену удачи и успехов в профессиональной карьере и в личной жизни!» – говорится в заявлении «Терека».

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кен провел лишь один матч, не сумев отметиться результативными действиями.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    15.03.2017 18:16
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 16 марта 2017, 15:14

      один матч,а у Кузяева второй сезон и не одного результативного действия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 марта 2017, 21:58

      не удачная была покупка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 15 марта 2017, 20:09

      А зачем брали???

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +147

      aguila_real 15 марта 2017, 18:20

      а с Барби еще не расторг?)

      0
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