«Терек» расторг контракт с Кеном

«Терек» объявил о уходе полузащитника Педро Кена из грозненской команды. Сообщается, что клуб и футболист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Желаем Педро Кену удачи и успехов в профессиональной карьере и в личной жизни!» – говорится в заявлении «Терека».

В нынешнем сезоне чемпионата России Кен провел лишь один матч, не сумев отметиться результативными действиями.